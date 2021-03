Batman se lève dans le nouveau teaser et affiche Snyder Cut avec Ben Affleck

Batman se tient debout dans un nouveau teaser partagé avant la sortie de Justice League de Zack Snyder ce mois-ci. Alors que les jours précédant la première décomptaient, Snyder s’est rendu sur Twitter pour partager le nouveau teaser, présentant Ben Affleck alors que Batman était perché au sommet de son Bat-Tank. Il est ensuite montré debout aux côtés des autres membres de la Justice League: Cyborg (Ray Fisher), The Flash (Ezra Miller), Superman (Henry Cavill), Gal Gadot (Wonder Woman) et Aquaman (Jason Momoa). Vous pouvez regarder le teaser ci-dessous.

Honorer Ben Affleck et sa version du chevalier noir, Snyder a également partagé une affiche de personnage pour lui pour Justice League de Zack Snyder. Alors que le film solo d’Affleck est devenu le spin-off autonome Le Batman avec Robert Pattinson, ce sera l’une des dernières fois que nous verrons Batfleck en action. Il sera vu une dernière fois dans Le flash en 2022, mais comme ce film mettra en vedette plusieurs Batmen, l’apparence d’Affleck sera probablement limitée. Le personnage figurera beaucoup plus en évidence dans Justice League de Zack Snyder.

Zack Snyder a démissionné pendant le processus de post-production de l’original Ligue de justice, ouvrant la porte à Joss Whedon pour qu’il intervienne et termine le film. Pour le meilleur pour le pire, la vision de Whedon s’est accompagnée de plusieurs reprises et réécritures, modifiant radicalement la vision que Snyder avait imaginée pour le film. Depuis, les fans ont fait campagne pour que Warner Bros. publie le « Snyder Cut », et leurs efforts ont finalement porté leurs fruits. Cela a coûté au studio plus de 70 millions de dollars pour y arriver, mais la coupe de quatre heures fera sa première plus tard ce mois-ci.

Peut-être pas par hasard, la révélation par Snyder du nouveau teaser et de l’affiche centrés sur Batman survient exactement un an jour pour jour Le Batman sera publié. Ce film n’aura aucun lien avec les films de Snyder ou le DCEU en présentant un nouvel acteur pour jouer le chevalier noir. Pendant ce temps, Michael Keaton reprendra également sa version de Bruce Wayne de Tim Burton’s Homme chauve-souris et sa suite dans le prochain film Le flash aux côtés de Ben Affleck.

Parlant de la nouvelle coupe cette semaine, Snyder a confirmé que le plan était à l’origine pour Ligue de justice être le début d’une nouvelle trilogie cinématographique. C’est peut-être pourquoi le film de quatre heures se terminera par ce qu’on dit être un cliffhanger majeur, taquinant plus d’aventures à venir pour l’équipe de super-héros. Malheureusement, le cinéaste a également déclaré qu’il ne prévoyait pas que Warner Bros commandera des suites de sitôt, mais Snyder a quand même choisi de terminer sa version de Ligue de justice la façon dont il avait toujours envisagé.

« Franchement, [Justice League] était censé servir d’amorce à deux autres films – non pas que ces films seront jamais photographiés, je ne vois pas cela se produire – et cela reste fidèle à ce concept « , a déclaré Snyder à Total Film. » C’était censé être comme le Seigneur des Anneaux et pas une seule fois. C’est comme ça que j’y pense. «

Justice League de Zack Snyder sera présenté en première sur HBO Max le 18 mars 2021. La nouvelle vidéo teaser nous vient de Zack Snyder sur Twitter.

Sujets: Justice League, HBO Max, Snyder Cut, Streaming