Batman se bat pour combattre le Riddler dans les dernières images

Plusieurs nouvelles images du prochain film de bande dessinée, Le Batman, donnez-nous un autre aperçu détaillé de la vision de Robert Pattinson sur The Dark Knight aux côtés de l’un de ses rares alliés, l’officier GCPD de Jeffrey Wright, James Gordon. Sorti en exclusivité par Total Film, le nouveau regard le plus intrigant sur Le Batman montre le justicier portant une cape et un capot apparemment face à un otage qui a été pris au piège par le sinistre tueur en série, The Riddler.

Le Batman reprendra avec le super-héros de DC à peine deux ans après le début de sa carrière en tant que combattant du crime costumé. Alors que beaucoup restent sceptiques quant à l’homme qui s’habille en chauve-souris et bat les criminels au nom de la justice, The Batman a attiré une poignée d’alliés, dont Jeffrey Wright dans le rôle de James Gordon, alors que le justicier solitaire s’impose lentement comme la seule incarnation de la vengeance. parmi ses concitoyens.

FILM VIDÉO DU JOUR

Lorsqu’un tueur nommé The Riddler (Paul Dano) commence à cibler l’élite de Gotham avec une série de machinations sadiques, une traînée d’indices cryptiques envoie le plus grand détective du monde dans une enquête sur le monde souterrain, où il rencontre des personnages tels que Selina Kyle / alias Catwoman ( Zoë Kravitz) et Oswald Cobblepot/alias le Pingouin (Colin Farrell). Alors que les preuves commencent à se rapprocher de chez eux et que l’ampleur des plans de l’agresseur devient claire, Batman doit nouer de nouvelles relations, démasquer le coupable et rendre justice à l’abus de pouvoir et à la corruption qui sévissent depuis longtemps à Gotham City.





Images de Warner Bros.

La dernière version du Bat-Suit, quelque chose que nous voyons bien dans ces dernières images, semble le plus « fait maison » de tous les Bat-Suits jamais vus sur grand écran. Portant des épaulettes et un capuchon clairement cousus ensemble, il était important pour le réalisateur Matt Reeves que la star Robert Pattinson soit fortement impliquée dans le processus de conception.

« Nous avons, bien sûr, une incroyable créatrice de costumes, Jacqueline Durran, et le Batsuit a été conçu par Glyn Dillon, et ce sont des génies. C’était formidable de travailler avec eux. L’une des choses qui est vraiment importante est de pouvoir travailler avec les acteurs », a déclaré Reeves à DC FanDome en 2020.

« Rob [Pattinson] avait un rôle très important dans la conception du costume en ce qu’il devait être capable de le porter, il devait pouvoir se battre avec. L’une des choses à propos de ce Batsuit est qu’il est très pratique. L’idée est qu’il l’a fait lui-même. Et donc, nous devions être en mesure de voir comment cela s’adapterait à lui et toutes les façons dont il pourrait bouger, mais aussi le faire ressembler à quelque chose qui était encore en évolution. Même l’idée de l’histoire, il est en deuxième année donc il le porte et donc tous les soirs, il sort chercher des ennuis. Vous regardez son capot et vous voyez qu’il y a des entailles dedans. Tous ces détails ont été un dialogue incroyablement excitant entre moi et les créateurs de costumes, puis l’implication de Rob. »





Avec Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Andy Serkis et Colin Farrell, Le Batman est prévu pour le 4 mars 2022.





Le Riddler de Paul Dano dans un nouvel art divulgué fait paniquer les fans de Batman Complétée par les vibrations de Zodiac Killer, une nouvelle image du Riddler de Paul Dano a ravi de nombreux fans de voir le supervillain meurtrier dans The Batman.

Lire la suite





A propos de l’auteur