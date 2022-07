Batman & Robin Nipple-Suit de George Clooney aux enchères

Vous pouvez devenir le Chevalier noir si vous remportez une enchère pour un vrai Batsuit utilisé dans un film d’action en direct, mais il y a un hic : c’est le fameux « mamelon-suit ». Après que Tim Burton ait réalisé deux Homme chauve-souris films avec Michael Keaton, le réalisateur Joel Schumacher a pris les rênes de la franchise avec Batman pour toujours, et c’est devenu le film qui a introduit pour la première fois les mamelons sur le costume de Batman. Les mamelons sont plus accentués sur le Batsuit porté par George Clooney dans le film suivant, Batman et Robinet c’est ce à quoi la plupart des fans penseront en premier lorsqu’ils entendront le mot « mamelon-suit ».

Ce Batsuit emblématique arrive aux enchères ce mois-ci, donnant aux fans et aux collectionneurs une chance de posséder la tenue portée à l’écran. À des fins d’affichage, il est livré avec un mannequin qui a été équipé d’une « tête hyperréaliste de George Clooney », bien que le soumissionnaire gagnant soit évidemment libre de mettre la tenue ou de faire tout ce qu’il désire avec. La liste officielle du costume de mamelon se lit comme suit :

Présentoir original de costume de super-héros porté à l’écran construit en latex de mousse coulée, vinyle, composants en résine, cuir et autres éléments multimédias mixtes. Le tout savamment peint, fini et assemblé sur un mannequin articulé grandeur nature avec une tête hyper réaliste de George Clooney avec de faux yeux de qualité prothétique. Les pièces de costume incluent un capuchon de signature de héros, une cape de super-héros pleine longueur avec des clips à 2 capes, une tunique musclée avec l’icône Batman sur la poitrine, des collants musclés, des gants à pointe et à ailettes et des bottes de personnage à hauteur du genou. Le capot et la cape sont tous deux marqués « GC » pour George Clooney et proviennent à l’origine des archives de Warner Bros. Le costume de corps est un costume de cascade et l’emblème « chauve-souris » et les attaches de cape ont été créés à partir d’originaux pour compléter l’affichage. Cela représente le cinquième Batsuit de la franchise de films modernes et combine des éléments du troisième costume précédent avec ceux du « Sonar Batsuit », y compris une finition métallique irisée, la ceinture utilitaire et des ailerons de bras. L’emblème de la poitrine est redevenu un petit ovale, se fondant dans les couleurs noires profondes du costume

Le costume, décrit comme étant en « très bon état » et présentant un « âge, une usure et une manipulation » mineurs, a été initialement conçu par l’illustrateur Miles Teves. Il a été sculpté par le sculpteur clé du département des costumes et des accessoires, Jose Fernandez, sous la direction du designer non crédité Bob Ringwood et du réalisateur Joel Schumacher. Le mannequin mesure 76″ x 37″ x 18″ et le présentoir mesure 24″ x 24″ x 5″.

Le Nipple-Suit a attiré de nombreuses critiques au fil des ans

Les fans de Batman n’ont pas hésité à faire part de leurs opinions négatives concernant le mamelon. Tout recemment, Homme chauve-souris et Le retour de Batman le réalisateur Tim Burton a fustigé la décision de mettre des tétons sur le costume du Chevalier noir. Burton a déclaré que ses films étaient critiqués à l’époque pour être « trop ​​​​sombres » et trouve amusant que les films suivants soient allés trop loin dans l’autre sens, allant jusqu’à mettre Batman dans un véritable Batsuit avec des mamelons.





« [Back then] ils sont allés dans l’autre sens », a déclaré Burton, selon Empire Magazine.« C’est ce qui est drôle à ce sujet. Mais ensuite je me suis dit : ‘Attendez une minute. D’accord. Attendez une seconde ici. Tu te plains de moi, je suis trop bizarre, je suis trop sombre, et puis tu mets des tétons sur le costume ? Va te faire foutre.’ Sérieusement. Alors oui, je pense que c’est pourquoi je n’ai pas fini [doing a third film].”

Même s’il est controversé, le costume de mamelon est toujours un morceau d’histoire du cinéma, et il y a de fortes chances que quelqu’un avec de l’argent à brûler soit heureux de le récupérer.