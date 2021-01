Batman & Robin a poussé George Clooney à chercher de meilleurs rôles

George Clooney Il a parlé de l’accueil négatif que sa participation au film a eu, ‘Batman et Robin’ et comment je le pousse à chercher de meilleurs films.

Clooney joué le rôle de Bruce Wayne / Batman dans la tristement célèbre bande de 1997, qui a mis fin à la franchise de ‘Homme chauve-souris’ commencé par Tim Burton dans 1989. Après sa première, pratiquement tout ‘Batman et Robin’ a été critiqué, de son ton, ses costumes à ses méchants, parmi lesquels était M. Freeze, interpreté par Arnold Schwarzenegger.







Dans une récente interview, Cloney Il a parlé de son travail sur le film et comment cela l’a motivé à chercher de meilleurs scripts avant d’accepter un travail. «Ils m’ont tué pour avoir fait ‘Batman et Robin’ et j’ai compris pour la première fois, car honnêtement, quand j’ai eu le rôle, j’étais juste un acteur excité de jouer Homme chauve-souris».

«Ce que j’ai réalisé par la suite, c’est que je serais responsable du film lui-même, pas seulement de mon interprétation de ce que je faisais. Je savais donc que je devais me concentrer sur de meilleurs scripts, le script était la chose la plus importante. On ne peut pas faire un bon film avec un mauvais scénario, c’est impossible. Bien que vous puissiez faire un mauvais film à partir d’un mauvais script. «







Il ne fait aucun doute qu’après son interprétation de « Chevalier de la nuit » Clooney a bien appris sa leçon et est depuis devenu l’un des acteurs les plus titrés Hollywood, étant dans d’innombrables films qui ont été salués.

Récemment, Clooney fait son irruption sur les plateformes de streaming avec ‘Le ciel de minuit’ dans lequel il a joué et produit en collaboration avec Netflix.