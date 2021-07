Batman : Quelle est la meilleure saga de héros ?

Les différentes versions du Chevalier de la nuit qui transcendait une seule entrée a commencé dans 1989 avec Batman de Michael Keaton qui a eu une suite en 1992. La saga a continué, mais avec un changement important : Val kilmer joué Bruce Wayne dans Batman pour toujours et par la suite George Clooney a repris le personnage dans Batman et Robin. Le public a choisi un coup de coeur : Michael Keaton.

La série comportait des moments forts tels que l’interprétation de Jack Nicholson comme lui Joker, Danny De Vito comme lui manchot Oui michelle pfeiffer Quoi Catwoman, tous dirigés par Tim Burton. A partir de Batman pour toujours, dirigée par Joël Schumacher, le niveau des films a chuté à un étage avec Batman et Robin. Batman revient atteint le taux d’acceptation le plus élevé sur Rotten Tomatoes avec 80%.

La meilleure saga de Batman







Plus tard, il est venu Christophe Nolan reprendre la franchise avec Balle chrétienne en tant que protagoniste d’une trilogie qui allait révolutionner le genre. Batman Begins, The Dark Knight et The Dark Knight Rises ils ont présenté une histoire conceptuelle qui traite, dans son intégralité, de la peur, du chaos et de la douleur. Méchants Ra’s Al Gul, le Joker et Bane ils donneraient à l’histoire des antagonistes à retenir. Note élevée pour Grand livre de santé et son Joker, « agent du chaos ». Surprendre! Le Dark Knight atteint 94% sur le Tomatomètre.

Puis vint le DC Univers étendu avec Ben affleck agir en héros. A fait ses débuts en Batman contre Superman, un film avec un accueil partagé parmi les fans. Le directeur Zack Snyder a présenté un Chevalier de la nuit violent et cruel. Le sacrifice de Superman remettre le millionnaire Bruce Wayne sur la bonne voie. Cas insolite ! Participé à Ligue de justice dans deux versions différentes du film, celle réalisée par Snyder et sortie en HBO Max le meilleur critique.

Le consensus est que la trilogie de Christopher Nolan avec Christian Bale est la meilleure saga dans l’histoire du personnage au cinéma. Mais le Homme chauve-souris de Ben affleck a un crédit ouvert et le désir de milliers de fans de continuer à jouer dans des histoires. Mention spéciale à Michael Keaton qui réinterprétera le héros dans le prochain film Flash avec Affleck. D’autre part, Matt Reeves roule Le Batman avec Robert Pattinson. Nouvelle saga ?