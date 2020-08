Batman: le jeu Gotham Knights sortira en 2021: voici tout ce que nous savons jusqu’à présent

Tendance FP24 août 2020 12:21:42 IST

La bande-annonce cinématographique complète et diverses informations sur les modes du jeu DC tant attendu, Batman: Gotham Knights a finalement été abandonné lors de l’événement DC FanDome. Bien que le jeu n’ait pas Batman qui combat les forces du mal, il est installé à Arkham et divers super-héros portent leurs capes pour perpétuer l’héritage de Batman.

Les détails sur le jeu ont été publiés lors d’un panel Warner Bros Montréal de 20 minutes qui s’est tenu samedi, qui comprenait également une session de questions-réponses. La bande-annonce était un peu plus de sept minutes et a révélé que Batman était parti et que maintenant quatre autres justiciers – Batgirl, Robin, Red Hood et Nightwing doivent protéger la ville.

M. Freeze est présenté comme l’un des principaux antagonistes et une période assez considérable de jeu coopératif est également affichée. Selon JeuxRadar, chaque super-héros aura son “propre ensemble de mouvements et de statistiques avec lesquels travailler”. Lors d’une conversation avec le directeur créatif Patrick Redding et la productrice principale Fleur Marty, le portail a également découvert que Gotham Knights mettra en vedette «toute une série de personnages jouables». Ces personnages jouables auront également la possibilité de jouer en coopération.

La bande-annonce a enfin informé les fans que le jeu sortira en 2021 et que tous les visuels appartiennent à une version de jeu pré-alpha. Cela suggère que le gameplay verra des améliorations et des améliorations.

Gotham Knights n’est pas la première aventure de Warner Bros Montréal dans le Batman-verse, souligné Techradar. La division avait développé Arkham Origins en 2013. Comme les générations de consoles ont subi plusieurs changements depuis, la façon dont Warner Bros Montréal parvient à terminer le jeu fera l’objet de spéculations.

Le jeu arrivera sur PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X ainsi que sur PC lors de sa sortie l’année prochaine.

Trouvez les gadgets technologiques les plus récents et à venir en ligne sur les gadgets Tech2. Recevez des actualités technologiques, des critiques de gadgets et des évaluations. Gadgets populaires, y compris les spécifications, les fonctionnalités, les prix et la comparaison des ordinateurs portables, tablettes et mobiles.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂