Batman: La série animée obtient-elle une suite sur HBO Max?

Même toutes ces années plus tard, Batman: la série animée est toujours considéré comme le summum de l’animation DC, et maintenant une nouvelle rumeur a émergé selon laquelle une suite est en cours d’élaboration avec des plans pour ses débuts sur HBO Max. La rumeur selon laquelle un suivi est en cours de développement provient du podcast Fatman Beyond de Kevin Smith, sur lequel le co-animateur Marc Bernardin a partagé certaines de ses connaissances d’initiés.

« HBO Max cherche à faire une suite de Batman: The Animated Series qu’ils veulent continuer dans cette voie. »

Parallèlement aux commentaires de Bernardin, Smith a également offert ses deux cents, révélant qu’il avait lui aussi entendu des murmures dans les coulisses concernant une suite proposée à Batman: la série animée.

« Je ne suis pas impliqué, mais moi aussi j’ai entendu cela, et j’ai entendu cela de personnes très fiables. »

Bien sûr, rien n’a encore été confirmé, mais étant donné que Warner Bros et HBO Max sont toujours très actifs dans l’industrie cinématographique de DC, une suite d’une série aussi acclamée par la critique que Batman: la série animée C’est vraiment une évidence, surtout lorsque le service de streaming est à la recherche de projets qui attireront les abonnés. N’importe quoi Homme chauve-souris est généralement une vente facile.

Développé par Bruce Timm, Paul Dini et Mitch Brian, et produit par Warner Bros.Animation, Batman: la série animée s’est déroulé de 1992 à 1995 pour un total de 85 épisodes. Basée sur le super-héros de DC Comics, Batman, la série explore diverses aventures entreprises par Dark Knight de Gotham, et trouve le justicier s’attaquant à toute une série de méchants emblématiques, notamment The Joker, Catwoman, the Riddler, Two-Face, Poison Ivy, Ra’s al Ghul , The Penguin, The Scarecrow, Killer Croc et Bane, ainsi que des adversaires moins connus tels que le Mad Hatter et le Man-Bat.

L’émission est bien connue pour sa complexité thématique, son esthétique du film noir et son ton plus sombre et plus axé sur les adultes, ainsi que son air de thème reconnaissable et son travail de voix par excellence de Kevin Conroy comme Bruce Wayne / Batman et Guerres des étoiles’ Mark Hamill comme le Joker. Batman: la série animée a également présenté le personnage Harley Quinn à Homme chauve-souris tradition, et a engendré plusieurs longs métrages, y compris les années 1993 Batman: Masque du fantasme, que beaucoup considèrent toujours comme le plus grand film jamais réalisé basé sur le super-héros de DC.

Parler d’une suite est intéressant, d’autant plus que Batman: la série animée a déjà reçu une suite sous la forme de Batman au-delà. Diffusion entre 1999 et 2001, Batman au-delà reprend avec l’icône DC en 2039 et suit les aventures de Terry McGinnis, un adolescent du mauvais côté des pistes, qui est pris sous l’aile d’un vieux et retraité Bruce Wane. Poussé par le remords et la vengeance, et doué d’un costume de chauve-souris de haute technologie, McGinnis utilise tous les gadgets et l’entraînement que Bruce peut lui lancer pour éliminer les criminels dans le dur et le crime de Neo-Gotham.

Cette série, avec les goûts de la série télévisée Ligue de justice et Justice League Illimité a réussi à combler une grande partie de l’écart entre Batman: la série animée et l’avenir de 2039, ne laissant pas trop de place pour une suite directe. Quoi qu’il en soit, plus de matériel défini dans le Batman: la série animée L’univers est certainement une perspective intrigante et est sûrement quelque chose que les fans aimeraient voir. Cela nous vient de Fatman Beyond de Kevin Smith.

Sujets: Batman