Batman: La série animée et Batman Beyond sont diffusés sur HBO Max en janvier

Batman: la série animée et Batman au-delà font partie de plusieurs nouveaux titres DC arrivant sur HBO Max le mois prochain, apportant enfin les émissions de dessins animés préférées des fans au service de streaming appartenant à WarnerMedia. De plus, des titres comme Green Lantern: la série animée, Justice League Dark: guerre Apokalips, et Batman: Bad Blood sont également sur le point de commencer à diffuser exclusivement sur HBO Max à partir du premier de l’année.

Auparavant, DC avait tenté de s’intégrer dans le jeu de streaming avec le lancement du service de streaming DC Universe. Cela est venu avec la production de nouveaux contenus, tels que Swamp Thing et Harley Quinn, qui étaient à l’origine censées être des exclusivités. Il a depuis été annoncé que DC Universe deviendrait également une plate-forme exclusive aux bandes dessinées, et les émissions et les films hébergés par le streamer seront donc déplacés vers HBO Max.

Les fans ont demandé à HBO Max d’ajouter Batman: la série animée depuis que le streamer a fait ses débuts plus tôt cette année. Pour de nombreux fans de longue date du croisé capé, le spectacle de dessins animés des années 90 reste l’un des meilleurs Homme chauve-souris adaptations de tous. Créée à l’origine sur Fox Kids en 1992, la série présente les voix des acteurs préférés des fans, Kevin Conroy dans le rôle de Bruce Wayne et Mark Hamill dans le rôle du Joker. Au cours de sa diffusion, le dessin animé a remporté quatre Emmy Awards, dont un pour le programme d’animation exceptionnel.

Batman: la série animée est également connu pour ses grandes contributions à la tradition de Batman. Peut-être plus particulièrement, la série a présenté le personnage de Harley Quinn pour la première fois, car la pression principale du Joker n’avait pas déjà été présentée dans DC Comics. En raison de l’accueil positif du supervillain, qui n’était censé être présenté que dans une apparition ponctuelle, Harley reviendrait dans d’autres épisodes, tels que l’épisode acclamé par la critique « Mad Love » qui révélait sa trame de fond tordue avec le Joker. Maintenant que d’autres itérations de Harley ont dirigé leur propre série de films et de dessins animés, il est clair qu’elle a parcouru un long chemin.

Situé des décennies après les événements de La série animée, Batman au-delà ramène Conroy à la voix d’un Bruce Wayne beaucoup plus âgé. Avec l’âge de Bruce menant à sa retraite en tant que sauveur de Gotham City, le lycéen adolescent Terry McGinnis se déguise en nouveau Batman avec M. Wayne servant de mentor. Alors que le spectacle présente un nouveau gars dans le costume, Batman au-delà a été bien accueilli par les fans, développant son propre public et fonctionnant pendant trois saisons. Cela engendrerait également le spin-off du film d’animation Batman Beyond: Le retour du Joker, qui arrive également sur HBO Max.

Autre Homme chauve-souris les titres à venir sur HBO Max le mois prochain incluent Batman: Mort dans la famille, Batman: Chutet la trilogie du film Batman de Christopher Nolan: Batman commence, Le Chevalier Noir, et Le chevalier noir se lève. De même que Batman: la série animée et Batman au-delà, tous ces titres commenceront à être diffusés sur HBO Max le 1er janvier. Les petites choses, le nouveau film de John Lee Hancock qui devrait sortir en salles le 29 janvier, commencera également à être diffusé sur HBO Max le même jour pendant 31 jours sans frais supplémentaires. Cette nouvelle nous vient de WarnerMedia.

Sujets: Batman, Batman Beyond Film d’animation