Batman: La bande-annonce de la deuxième partie d’Halloween traque le tueur des vacances

Un peu plus d’un mois après la sortie de la bande-annonce pour Batman: Le long Halloween, première partie, DC a décidé d’aller de l’avant et de publier la bande-annonce de sa suite. IGN a dévoilé la bande-annonce de la seconde moitié de l’adaptation comique, et il semble que Gotham est dans une année difficile. Le film conclut l’histoire de The Long Halloween, qui était une série de bandes dessinées Batman de 1996 axée sur Holiday Killer – un méchant qui ne commet des crimes que les jours fériés.

La série est l’un des arcs de Batman les plus célèbres et les plus acclamés de tous les temps, il est donc excitant que DC Animation ait décidé de la diviser en deux films comme il le mérite. Le long Halloween est une histoire encombrée qui suit plusieurs personnages clés de Gotham au cours d’une année appelée à juste titre « The Long Halloween ».

Homme chauve-souris est à la recherche du tueur de vacances tandis que des personnages comme Joker, Poison Ivy, la famille Falcone Crime et Harvey Dent (qui devient Two-Face dans l’histoire) compliquent la situation. Partie un se concentre sur l’origine du Holiday Killer tandis que Deuxième partie va prendre les choses d’un cran en mettant certains des alliés de Batman en danger. Il est intéressant que DC Animation ait décidé de diviser cela en deux films car c’est extrêmement rare pour ces films – le dernier et le seul exemple étant Le retour du chevalier noir en 2013.

Tous les deux Batman: Le long Halloween, première partie et Deuxième partie aura la même équipe créative avec le producteur superviseur Butch Lukic, le réalisateur Chris Palmer (réalisateur de 2020 Superman: l’homme de demain) et le scénariste Tim Sheridan (qui a travaillé sur de nombreux projets d’animation DC dans le passé) tous à bord pour les deux films. Les thrillers DC Comics classés R seront produits par Jim Krieg et Kimberly S. Moreau, et produits par Michael Uslan et Sam Register.

Les deux films disposent d’une distribution impressionnante et vaste de personnages et d’acteurs. La première partie mettra en vedette Jensen Ackles (qui a exprimé Jason Todd dans Batman: sous le capot rouge) comme Batman / Bruce Wayne, feu Naya Rivera comme Catwoman / Selina Kyle, Josh Duhamel comme Harvey Dent / Two-Face, Jack Quaid comme Alberto, Billy Burke comme commissaire James Gordon, Katee Sackhoff (qui a exprimé le détective Essen dans Batman: première année) comme Poison Ivy, Titus Welliver comme Carmine Falcone, Julie Nathanson (qui a exprimé Silver Banshee dans Suicide Squad: l’enfer à payer) comme Gilda Dent, David Dastmalchian (un vétéran de DC) comme Calendar Man and The Penguin, Troy Baker (un vétéran de DC Animation) comme The Joker, Amy Landecker comme Barbara Gordon et Carla Vitti, Fred Tatasciore comme Solomon Grundy, Alyssa Diaz comme Renee Montoya et l’acteur classique de DC Alastair Duncan dans le rôle d’Alfred.

Rejoindre le casting pour Deuxième partie sera Robin Atkin Downes comme épouvantail et Thomas Wayne, John DiMaggio comme chapelier fou, Laila Berzins comme Sofia Falcone, Jim Pirri comme Sal Maroni et Zach Callison comme jeune Bruce Wayne. Batman: Le long Halloween, première partie sortira sur Blu-Ray le 22 juin 2021. Aucune date de sortie n’a été donnée pour Deuxième partie, mais ce ne sera probablement pas loin derrière. Cette bande-annonce a fait ses débuts à l’IGN.

Sujets: Batman: The Long Halloween, Batman