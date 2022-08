Batman Fan Film réalisé par des lycéens du Minnesota en 1966 découvert

Parlez d’un peu amusant de nostalgie ringard. En 1966, bien avant Internet, les DVD, les VHS ou les téléphones portables, un groupe d’élèves du lycée Washburn du Minnesota a produit un film de 30 minutes Homme chauve-souris fan film à l’aide d’une caméra 16 mm empruntée au département audio-vidéo. Ils portaient des costumes faits maison pour créer leurs propres versions de Batman et Robin, grâce à quelques mamans qui ont allumé la vieille machine à coudre Singer. Les étudiants ont également conduit ce qui est présumé être les voitures familiales qui ont été transformées en Batmobile et une autre pour le méchant, le professeur Sin. Le budget a été collecté à partir de dons d’un dollar d’autres étudiants (nommés « actionnaires » dans les crédits). Utiliser 51 € donnés par d’autres étudiants pour commencer, puis 50 € de plus par de généreux parents pour le terminer, et payer 3,00 € par rouleau de film de 3 minutes signifiait que la plupart des plans devaient être réalisés en une seule prise.

Au fur et à mesure que l’histoire se déroule, avec la pleine participation de quelques membres du corps professoral, la vidéo montre le professeur Sin répandant du «charbon» et de la «saleté» non spécifiés dans toute l’école avec une potion diabolique qu’il crée et qui nécessite un accès complet aux couloirs et aux salles de classe. Le résultat est hilarant, clouant la satire emblématique des super-héros de la série télévisée, avec des blagues à l’intérieur et quelqu’un tenant des cartes devant la caméra qui disent des choses comme « SWAK! »

Les films de fans sont un phénomène relativement nouveau

Betsy King, une camarade de classe qui apparaît également dans le film, a eu l’idée de faire de la « première mondiale » du film une collecte de fonds pour le programme d’échange d’étudiants. Les origines du projet remontent à un Washburn High en 1966. Les amis Tim Olson et Mike Smith ont décidé de créer leur propre version de l’une des nouvelles émissions les plus drôles à la télévision, Homme chauve-souris, avec Adam West et Burt Ward. Tim jouerait le Caped Crusader et Mike jouerait un nouveau méchant, le professeur Sin. Les copains Frank Ashman et Chris Gossett ont joué des acolytes, avec Frank comme Robin et Chris comme le méchant sorcier. Le film, Batman à Washburncréée dans l’auditorium de l’école en 1966.





Les quelques exemplaires VHS qui existaient ont été perdus, mais un collectionneur l’a vu annoncé dans une vente aux enchères en ligne et a sauté sur l’occasion de posséder la rareté et a téléchargé une version numérisée sur YouTube. Le premier film de fan connu est Anderson ‘notre gang, produit en 1926 par deux cinéastes itinérants à Anderson, en Caroline du Sud. Le court est basé sur le Notre bande série de films et la seule copie connue réside dans la bibliothèque de films d’actualités de l’Université de Caroline du Sud. Les films de fans sont relativement nouveaux et peu nombreux, mais ils séparent clairement les fans ordinaires des super fans.