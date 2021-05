Batman et Superman obtiennent une nouvelle série animée sur HBO Max / Cartoon Network

Une paire de nouvelles séries animées sont en cours de développement, mettant l’accent sur Homme chauve-souris et Superman pour toutes les nouvelles aventures!

Eh bien, c’est vraiment excitant. Non seulement nous recevons un nouveau Homme chauve-souris série animée de JJ Abrams, Matt Reeves et Bruce Timm (le créateur / développeur de la série animée ORIGINAL Batman), mais nous obtenons également un nouveau dessin animé Superman! Cela fait un moment que l’un ou l’autre n’a pas eu sa propre série animée dédiée (beaucoup plus longtemps pour Superman), ce qui signifie qu’il est grand temps de leur donner une nouvelle vision pour les fans de longue date et les nouveaux arrivants.

Warner Media a annoncé Batman: Croisé à capuchon et Mes aventures avec Superman sont actuellement en développement pour HBO Max et Cartoon Network (donc oui, contrairement à Harley Quinn, ils seront appropriés pour un public plus jeune). Mieux encore, ils leur ont offert un premier détail et un graphisme:

Batman: Caped Crusader représente le retour de Timm au personnage emblématique de DC dans la télévision épisodique animée, qui a commencé avec le Batman primé aux Emmy®: la série animée. Salué par beaucoup pour être l’étalon-or de la narration de super-héros animés, Batman: la série animée est considéré comme l’une des meilleures représentations du chevalier noir sur tous les supports. Maintenant, près de 30 ans après la première de la série, Timm reprend le flambeau de la chauve-souris aux côtés de deux des cinéastes les plus acclamés de l’industrie: JJ Abrams et Matt Reeves. Utilisant des techniques d’animation de pointe et des technologies disponibles, ce puissant partenariat créatif réinventera une fois de plus Batman et sa galerie de voyous emblématique avec une narration sophistiquée, des personnages nuancés et des séquences d’action intenses, le tout dans un monde visuellement saisissant. Sam Register a déclaré: «Batman: The Animated Series était un chef-d’œuvre qui a façonné la perception du personnage pour toute une génération de fans. C’est dans cet esprit que nous réunissons trois maîtres conteurs en JJ, Matt et Bruce – chacun avec sa propre compréhension intuitive et sa propre affection pour le personnage – pour créer une nouvelle série qui continuera dans le même héritage révolutionnaire. Les producteurs exécutifs Bruce Timm, JJ Abrams et Matt Reeves ont déclaré: «Nous sommes plus que ravis de travailler ensemble pour ramener ce personnage, pour raconter de nouvelles histoires captivantes à Gotham City. La série sera passionnante, cinématographique et évocatrice des racines noires de Batman, tout en plongeant plus profondément dans la psychologie de ces personnages emblématiques. Nous avons hâte de partager ce nouveau monde. »

HBO Max et Cartoon Network ont ​​annoncé aujourd’hui une commande de séries de deux saisons pour Mes aventures avec Superman, une toute nouvelle série animée pour enfants et famille qui suit les aventures bourrées d’action, comiques et romantiques de Superman et Lois Lane. Produit par Warner Bros.Animation (WBA) et basé sur des personnages de DC, My Adventures with Superman rattrape Clark Kent, la brillante et motivée Lois Lane et leur meilleur ami Jimmy Olsen alors qu’ils commencent à découvrir qui ils sont et tout ce qu’ils peuvent accomplir ensemble en tant qu’équipe de reportage d’enquête au Daily Planet. La nouvelle a été annoncée aujourd’hui par Amy Friedman, responsable de la programmation pour les enfants et la famille, Warner Bros. «Superman est resté l’un des super héros les plus emblématiques et les plus aimés au monde», a déclaré Amy Friedman, responsable de la programmation pour enfants et familles chez Warner Bros. «Cette nouvelle version de l’équipe d’animation de Warner Bros. offre un Clark Kent moderne et relatable. aux côtés d’une intrépide et intelligente Lois Lane qui navigue dans les petites tâches de devenir à la fois des adultes et d’essayer de sauver le monde. Dans cette histoire sérialisée du passage à l’âge adulte, nous suivons Clark alors qu’il construit son identité secrète de Superman et embrasse son rôle de héros de Metropolis – et peut-être du monde. Lois, qui devient maintenant une journaliste d’investigation vedette, prend le photographe Jimmy Olsen sous son aile. Pendant tout ce temps, Clark et Lois tombent amoureux, partagent des aventures, éliminent des méchants, trébuchent sur des secrets et découvrent ce que signifie être Superman et Lois Lane. Jack Quaid (The Boys) et Alice Lee (Zoey’s Extraordinary Playlist) dirigent le casting de voix respectivement dans le rôle de Clark Kent et Lois Lane. «Cela a été un excellent partenariat avec Cartoon Network et HBO Max pour amener plus de DC Super Heroes sur la plate-forme de manière nouvelle et créative», a déclaré Sam Register, président de Warner Bros. Animation et Cartoon Network Studios. «Il s’agit de la première série animée de Superman depuis de nombreuses années et nous voulons raconter notre histoire de Superman à travers le trio de Clark, Lois et Jimmy – dont la dynamique relationnelle permettra des histoires riches, sérialisées et engageantes alors que nous explorons leur vie en tant qu’individus et leur voyagez ensemble en amis. Mes aventures avec Superman est produit par Warner Bros.Animation. Sam Register (Teen Titans Go!) Est le producteur exécutif. Jake Wyatt (Invader Zim: Enter the Florpus) et Brendan Clogher (Voltron: Legendary Defender) sont à bord en tant que co-producteurs exécutifs et Josie Campbell (She-Ra et les princesses du pouvoir) en tant que coproductrice.

Lequel de ceux-ci êtes-vous le plus impatient de regarder?