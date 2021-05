Batman et Superman envahissent HBO Max avec une nouvelle série animée qui explorera leurs origines

Aujourd’hui, les nouvelles sur les héros les plus populaires de DC s’accumulent: HBO Max, peut-être encouragé par les bons résultats que les séries Marvel et Star Wars donnent sur Disney +, préparer une nouvelle série mettant en vedette certains des héros les plus populaires de DC. Batman revient avec une série animée produite par JJ Abrams et Superman, dont une se concentre également sur les premières années du personnage.

Batman: Croisé à capuchon

JJ Abrams, Matt Reeves (qui dirige actuellement la nouvelle incarnation de Batman sur grand écran, dont de nouvelles images ont été divulguées ce matin), et nul autre que Bruce Timm (créateur de la meilleure adaptation du personnage, la série animée du quatre-vingt dix) sont responsables de cette nouvelle série qui promet de «réinventer la mythologie de Batman». La série examinera les « racines noires » du personnage, qui se connectent sans aucun doute avec la proposition animée par Timm.

Abrams et Reeves ont collaboré à d’autres occasions, notamment sur le premier opus de «Cloverfield», qui a produit le premier et réalisé le second. Sam Register, président de Warner Bros. Animation, déclare que « nous réunissons trois maîtres de la narration avec JJ, Matt et Bruce – chacun avec sa propre compréhension intuitive et son penchant pour le personnage. pour créer une nouvelle série qui continuera avec le même héritage d’innovation « qui a été la fondation de » The Adventures of Batman « par Timm.

Mes aventures avec Superman

L’autre série annoncée par HBO Max a un ton plus jeune et est également coproduite par Cartoon Network. Se concentrera sur la vingtaine de vies des nouveaux arrivants de Clark Kent, Lois Lane et Jimmy Olsen au Daily Planet pour travailler. Une grande partie de l’attrait de la nouvelle série, avec son esthétique inspirée de l’anime, réside dans les voix originales de son casting: Jack Quaid (« The Boys ») sera Clark et Alice Lee (« l’extraordinaire playlist de Zoey ») sera Lois.

Dans la production, il y a des noms comme le registre susmentionné, Jake Wyatt (‘Invader Zim: Enter the Florpus’), Brendan Clogher (‘Voltron: The Legendary Defender’) et Josie Campbell (‘She-Ra et les princesses du pouvoir’) . Enregistrez les commentaires que « c’est la première série animée de Superman depuis de nombreuses années et nous voulons raconter notre histoire de Superman à travers le trio de Clark, Lois et Jimmy «