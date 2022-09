Batman et Robin : pourquoi le film a échoué

Images de Warner Bros.

Après avoir fait batman pour toujoursJoel Schumacher était aux commandes de cette suite dans laquelle George Clooney remplaçait Val Kilmer dans le rôle de Batman.

©IMDBbatman et robin.

Comment un personnage avec autant de jus que celui de Homme chauve-souris peut faire deux films aussi faibles que ceux de batman pour toujours Oui Batman et Robin C’est une question qui peut nous donner des heures et des heures de débat. Les deux productions étaient sous la direction du réalisateur Joël Schumacher et ils avaient d’abord Val Kilmer comme lui Chevalier de la nuit puis à George Clooneyavec Jim Carrey et Arnold Schwarzenegger comme principaux méchants.

Des deux, c’est clairement Batman et Robin celui qui sort le plus mal, avec des critiques qui le détruisent et 12% ! dans Tomates pourries. Du costume à tétons du Homme chauve-souris de Clooney aux enchères d’humour douteux des M. froid de schwarzenegger. Presque rien ne se démarque de cette production. consulté par Regarde qui j’ai trouvéle directeur de la photographie batman pour toujours et sa suite, Stephen Goldblatta raconté comment c’était de faire partie de ces projets.

Tous deux étaient dirigés par Joël Schumacher Je peux dire qu’il est le réalisateur le plus paresseux avec qui j’ai jamais travaillé »a débuté orblatt. Il a ensuite expliqué pourquoi il croyait que Batman et Robin avait été un « erreur » comme film. Il est à noter que pratiquement toutes les personnes impliquées dans ce tournage se sont excusées d’avoir réalisé l’une des pires productions de l’histoire de Homme chauve-souris.

« Le casting a été très mal fait. Arnold Schwarzenegger ce n’est pas un bon acteur. Il me semble que tout le monde s’est reposé sur ses lauriers batman pour toujours. J’ai pensé à quelques bons coups pour Batman et Robin. En fait, nous les avons planifiés avec une grue sur le plateau. Toute prise de risque était interprétée à l’envers pour diverses raisons. L’une était qu’en l’inversant, nous pouvions commencer dans un œil et finir dans la ville. Joël Schumacher et les éditeurs (Mark Stevens et Dennis Virkler) a tout jeté. Ils n’ont prêté aucune attention ni attention. Alors j’étais déçu, je pensais qu’on pouvait faire quelque chose de merveilleux. Mais je ne suis pas responsable, je suis juste le directeur de la photographie. Alors je me suis laissé prendre à ça. Ils m’ont très bien payé. « Merci beaucoup, je suis vraiment désolé que personne n’y ait prêté attention. »se souvient orblatt.

+ À quoi ressemblera The Batman 2

Dirigée par Matt Reevesla version de Homme chauve-souris qui avait Robert Pattinson en tant qu’homme de premier plan, ce fut un succès. Dans une interview avec Le journaliste hollywoodienle producteur exécutif de Warner, Toby EmmerichSouligné: « Mat a pris l’un de nos super-héros les plus emblématiques et les plus aimés et l’a revisité. ». Parallèlement à cette déclaration, il a confirmé qu’il y aurait un deuxième film. De quoi s’agirait-il ? Certains parlent que nous pourrions voir le Joker de Barry Keoghan en action mais la rumeur la plus forte qui circule est qu’ils s’adapteraient la Cour des hiboux écrit par Scott Snyderqui raconte l’histoire de l’organisation criminelle la plus importante de Gotham qui a un conseil secret qui tire secrètement les ficelles de toute la ville et est composé des habitants les plus riches et les plus puissants de Gotham.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂