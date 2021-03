Batman et Lois Lane ont eu un bébé dans la suite de la Justice League de Zack Snyder?

Nous n’allons probablement jamais voir les suites que Zack Snyder avait initialement prévues pour sa trilogie Justice League. Là encore, nous n’avons jamais pensé que nous allions voir sa vision pleinement réalisée du film, surnommé le Snyder Cut, et cela arrivera sur HBO Max dans quelques semaines à peine. Alors ne dites jamais jamais. Mais à quoi auraient pu ressembler ces suites? Eh bien, certains storyboards récemment divulgués offraient une petite fenêtre sur ce que Snyder avait prévu, et cela incluait Batman et Lois Lane ayant un bébé.

Les storyboards ont été partagés sur Twitter à l’origine par quelqu’un utilisant la poignée Spn_Darkness. Les images ont depuis été supprimées. « L’image a été supprimée en réponse à un rapport du détenteur des droits d’auteur », existe désormais à la place des images. Cela suggère qu’il ne s’agissait pas de simples créations de fans ou d’absurdités inventées. Cependant, à moins que Zack Snyder ou une personne impliquée sort et confirme les informations contenues, elles ne peuvent pas être vérifiées à 100%. Bien que, dans ce cas, il ait déjà été révélé que Bruce Wayne et Lois Lane allaient avoir une brève relation amoureuse dans le cadre des plans originaux de Snyder pour Ligue de justice. Donc, cela ne semble pas trop éloigné de la réalité.

Quant à ce qui était contenu dans ces storyboards, Ligue de justice 2 verrait Batman découvrir que Lois était enceinte de son enfant, malgré son insistance sur le fait que ce n’était pas le sien. Le flash révélerait finalement la vérité à Bruce dans Justice League 3 en voyageant dans le temps. L’intrigue allait être épaisse, c’est certain. En fin de compte, dans la grande bataille avec Darkseid, Batman meurt pour sauver la situation.

Superman découvre que Lois porte le bébé de Bruce. Quoi qu’il en soit, ils s’embrassent et il semble que Clark se contente d’élever l’enfant comme le sien en l’absence de Bruce. Mais la grande révélation survient 20 ans plus tard. Nous retrouvons le commissaire Gordon et Lois à un mémorial destiné à honorer Batman. Après une invite de Gordon, Lois décide de montrer à son fils la Batcave, ce qui suggère qu’il reprendrait le manteau tenu par son vrai père.

C’est beaucoup à traiter. Nous savons que Zack Snyder avait de grands projets. Nous savons Ligue de justice était censé créer de nouvelles suites. Ce n’était que le début d’une histoire beaucoup plus vaste. Nous savons également que ses précédentes adaptations DC, telles que Homme d’acier et Batman v Superman: l’aube de la justice, étaient plutôt source de division. Il semble que la réponse à ces films ne l’a pas dissuadé de planifier des scénarios qui susciteraient sans aucun doute plus de controverse.

Mais Justice League de Zack Snyder, qui arrivera le 18 mars, devrait être unique. C’est une pièce de théâtre en streaming et un moyen pour Snyder de terminer le film qu’il avait prévu de faire. Oui, cela va se terminer sur un énorme cliffhanger qui ne sera pas résolu. Mais Warner Bros. et le DCEU ont évolué depuis. Donc, les chances qu’il voit ce bébé Batman et Lois Lane sont minces. Cette nouvelle a déjà été rapportée par Comic Book Resources.

