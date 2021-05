Batman est toujours en tête de la liste des choses à faire de Jeffrey Dean Morgan, mais il pense que le temps presse

Bandai Namco Badge it ! Machine à faire des badges

La Badge It revient plus jeune et actuelle que jamais… Toujours aussi simple d’utilisation, en un tour de main, ton badge est créé ! Encore plus de jouabilité avec Badge It grâce à l’application mobile qui te permet de capturer des moments inédits en photos pour pouvoir les personnaliser et les transformer en badges. Il n’y a plus aucune limite à badger les moments du quotidien, les copains, sur du papier ou du tissus, la seule limite est ton imagination ! Dans le pack, tout le nécessaire pour créer 15 badges et des patrons déjà prêts à découper pour se lancer dans l’aventure Badge It ! - Machine simple d'utilisation - Designs et couleur à la pointe de la mode - Gabarit inclus pour créer ses propres designs de badges - Application mobile pour élargir les possibilités de création - Des possibilités infinies de création (papier, tissu, photos, magazines...) - Se personnalise à son gré - Résultat final qualitatif Contient : 1 machine à badger + 1 planche de 15 designs + 15 hauts de badges + 15 dessous de badges + 15 films transparents + 15 épingles + 1 gabarit Ne convient pas à un enfant de moins de 36 mois. Contient de petits éléments susceptibles d'être avalés.