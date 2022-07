Batman est dépassé par Top Gun : Maverick au box-office

Cinéma

Top Gun: Maverick continue sa course au box-office, battant même les films les plus réussis comme The Dark Knight de Christopher Nolan.

©IMDBMaverick

Chevalier noir Il s’est imposé comme l’un des grands films du genre super-héros et a marqué une étape importante dans les recettes au box-office mondial. Le film présenté Homme chauve-souris combattant un méchant qui n’avait aucune motivation rationnelle, il était un véritable agent du chaos. On parle du Joker incarné par Heath Ledger, malheureusement disparu. Le film s’appuie à la fois sur cette performance et sur celle de Christian Bale dans Batman et d’Aaron Eckhart dans Harvey Dent.

Pour sa part, Top Gun : Maverick est une véritable explosion grâce à un voyage nostalgique qui nous ramène au milieu des années 80 pour suivre l’histoire de Pete Mitchell qui continue d’être un pilote actuel de la Marine avec une mission presque impossible à remplir mais quelqu’un avec ses talents à la barre d’un l’avion de chasse est probablement le meilleur pari pour accomplir cette tâche.

Top Gun : Maverick continue de rouler

Les deux films ont été des succès au box-office international, mais maintenant le film mettant en vedette Tom Croisière a obtenu 545 millions de dollars aux États-Unis tandis que celui mettant en vedette balle chrétienne il a gardé 533 millions de dollars américains. Surprendre! Le Batman de Christopher Nolan a été dépassé par cet aviateur qui, en 2022, avait déjà réussi à laisser derrière lui un autre super-héros, battant la suite de Docteur étrange.

De plus, la collecte internationale est également plus élevée dans le cas de Maverick, qui est de 1 031 725 367 € US et celui de Batman est de 1 003 045 358 € US. Il est clair que dans les deux cas on parle de chiffres phénoménaux, mais finalement le film le plus abouti de la carrière de Tom Croisière laissé derrière lui l’un des films paradigmatiques du genre super-héros qui domine actuellement l’industrie hollywoodienne.

La décision de Tom Croisière et l’étude de reporter la première de Top Gun : Maverick et l’empêcher de venir directement en streaming comme cela aurait pu se produire dans le passé était correct et les chiffres du film sont une raison suffisante pour comprendre que nous sommes confrontés à un phénomène de masse qui, avec une importante touche de nostalgie, continue de voler à grande vitesse.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂