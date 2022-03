Batman dépasse les 400 millions de dollars au box-office

Warner Bros. et Films DC ont réussi à battre des records avec le nouveau film Dark Knight, »Le Batman ». Protagonisée par Robert Pattinsonla bande a réussi à générer 463 millions de dollars au box-office mondial, se rapprochant de plus en plus du défi de 500 millions de dollars. Depuis la pandémie de COVID-19, seuls quatre films ont réussi à atteindre ce cap, dont »Spider-Man : No Way Home », »Pas le temps de mourir », »Fast & Furious 9 » et »Venom : Carnage déchaîné ».

» The Batman » a dépassé les attentes du box-office lors de son week-end d’ouverture, rapportant un total de 134 millions de dollars après que les projections aient estimé qu’il ouvrirait avec 128,5 millions de dollars sur le marché intérieur. Le film de Pattinson a également rapporté 21,6 millions de dollars grâce à ses avant-premières, un chiffre qui comprend les projections les mardis, mercredis et jeudis soirs.

Dans l’ensemble, « The Batman » a rapporté 66,6 millions de dollars supplémentaires dans le monde lors de son deuxième week-end, portant le total du box-office nord-américain du film à 238,5 millions de dollars après deux semaines dans les cinémas américains.

Après ses débuts au cinéma, de nombreux fans se demandent si »The Batman » est le Meilleure adaptation cinématographique de DC Comics jusqu’au moment. Dans l’ensemble, le film a fait ses débuts avec critiques positives de la part des critiques et du public avec un score de Rotten Tomatoes Tomatometer de 85% et un score d’audience de 89%, beaucoup louant la performance de Pattinson en tant que Bruce Wayne / Batman.

Réalisé et co-écrit par Matt Reeves« The Batman » met en vedette Pattinson dans le rôle de Bruce Wayne/Batman, Zoé Kravitz comme Selina Kyle / Catwoman paul dano comme Edward Nashton / Riddler Jeffrey Wright comme le lieutenant James Gordon, Jean Turturro comme Carmine Falcone Pierre Sarsgarard comme Gil Colson Andy Serkis comme Alfred Pennyworth et Colin Farrell comme Oswald Cobblepot alias le Pingouin, qui a actuellement une série en production.