“ Batman: Death in the Family ” arrive sur Blu-Ray et Digital le 13 octobre

Les fans des films d’animation de DC seront ravis de voir une collection de cinq contes fascinants du canon emblématique de DC dans DC Showcase – Batman: la mort dans la famille.

Ancrer la compilation de courts métrages est Batman: la mort dans la famille, La toute première aventure de WBHE dans la narration interactive qui permet aux fans de choisir où l’histoire se déroule grâce à une navigation innovante guidée par la télécommande du spectateur. Au centre du court métrage se trouve une adaptation de «Batman: A Death in the Family», l’événement historique de 1988 à DC où les fans ont voté par téléphone pour déterminer la fin de l’histoire.

Inspirée des personnages et des histoires du solide portefeuille de DC, la série de courts métrages 2019-2020 – qui ont été individuellement inclus sur Films de l’univers DC sorties depuis l’été 2019 – comprennent:

Sgt. Roche

Adam étrange

Mort

L’étranger fantôme

DC Showcase – Batman: la mort dans la famille sera disponible sur Blu-ray (24,98 $ US SRP) et numérique (19,99 SRP). Le Blu-ray comprend un disque Blu-ray avec tous les courts-métrages en haute définition, y compris la longueur étendue entièrement interactive Batman: la mort dans la famille, plus une version numérique des quatre autres courts métrages DC Showcase 2019-2020. La distribution numérique comprend le Batman: la mort dans la famille court métrage de longue durée dans un format non interactif (version pré-assemblée de l’histoire, intitulée Sous le capot rouge: rechargé), ainsi que les quatre autres courts métrages DC Showcase 2019-2020 et trois autres versions non interactives du Batman: la mort dans la famille (intitulé La rébellion de Jason Todd, La vengeance de Robin et Le bilan de Red Hood) en tant que bonus (Remarque: tous les détaillants numériques n’offrent pas de bonus à l’achat). Le Blu-ray offre également environ cinq minutes de

Produit, réalisé et écrit par Brandon Vietti, Homme chauve-souris: Mort dans la famille offre une vision inventive de l’histoire tant demandée. Dans la nouvelle présentation animée, le tristement célèbre meurtre du protégé de Batman Jason Todd sera annulé et les destins de Batman, Robin et The Joker se dérouleront de manière choquante à mesure que les téléspectateurs feront plusieurs choix pour contrôler l’histoire. Et tandis que Batman: sous le capot rouge fournit une base de référence, l’histoire se ramifie également dans de nouvelles directions et présente plusieurs personnages jamais vus dans le film original. Bruce Greenwood (Le résident, Star Trek, iRobot), Vincent Martella (Phineas et Ferb) et John DiMaggio (Futurama, le temps de l’aventure) reprennent leur Batman: sous le capot rouge rôles de Batman, du jeune Jason Todd et du Joker, respectivement. Les autres voix en vedette sont Zehra Fazal (Jeune justice) comme Talia al Ghul et Gary Cole (Veep) comme Two-Face et James Gordon.

La présentation Blu-ray interactive offre aux téléspectateurs de nombreuses façons de dire Batman: la mort dans la famille histoire, avec de nombreux rebondissements au milieu, et plusieurs fins possibles. Les choix en cours de route donnent plus de poids aux décisions des téléspectateurs et aboutissent à des histoires encore plus fortes. Les téléspectateurs peuvent également choisir de permettre à l’histoire de se raconter, car il existe une option permettant au Blu-ray de décider de son propre chemin.

Rempli d’oeufs de Pâques, la pièce maîtresse de l’histoire courte – avec ses fondations ancrées dans la bande dessinée originale «Batman: A Death in the Family», et le célèbre Batman: sous le capot rouge film d’animation – équilibre un certain nombre de thèmes intégraux dans son divertissement, y compris la paternité, la santé mentale, la mort, la renaissance, la vengeance et la rédemption. Le long de la route, les téléspectateurs découvrent de nouveaux regards surprenants sur certains personnages classiques de DC.

Au-delà Batman: la mort dans la famille, les quatre courts métrages supplémentaires sur Blu-ray et Digital sont:

Initialement attaché à Batman: Chut, Sgt. Roche est produit et réalisé par Bruce Timm (Batman: la série animée) d’après un scénario des auteurs de bandes dessinées primés Louise Simonson & Walter Simonson et Tim Sheridan (Superman: l’homme de demain, Règne des surhommes). L’histoire originale trouve le Sgt fatigué par la bataille. Rock pensant avoir vu tout ce que la Seconde Guerre mondiale peut offrir. Mais il est dans la surprise de sa vie lorsqu’il est chargé de diriger une entreprise composée de monstres légendaires dans la bataille contre un peloton imparable de zombies nazis. Karl Urbain (Star Trek et le Seigneur des Anneaux franchises de films) fournit la voix du Sgt. Roche. Exprimant également des personnages dans Sgt. Roche sont Keith Ferguson, William Salyers et Audrey Wasilewski.

Inspiré de «The Sandman» de Neil Gaiman, Mort est produit et réalisé par Sam Liu (Superman: fils rouge, la mort de Superman) et écrit par JM DeMatteis (Batman: Bad Blood). Dans l’histoire, Vincent, un artiste aux démons intérieurs non résolus, rencontre une fille mystérieuse qui l’aide à faire face à son héritage créatif… et à la mort éventuelle. Léonard Nam (Westworld) fournit la voix de Vincent, et Jamie Chung (Le grand héros doué 6) est la voix de la mort. Le casting comprend Darin De Paul, Keith Szarabajka et Kari Wahlgren. Mort était à l’origine inclus avec Wonder Woman: Bloodlines.

Attaché en tant que bonus à la sortie de Superman: fils rouge, L’étranger fantôme a Bruce Timm (Batman: la blague meurtrière) à la barre en tant que producteur exécutif et réalisateur, et le court métrage est écrit par Ernie Altbacker (Justice League Dark: Guerre d’Apokolips, Batman: Chut). Situé dans les années 1970, le court métrage trouve l’énigmatique homme mystérieux de DC jouant simultanément à la fois un narrateur omniscient et un personnage actif dans une histoire de comeuppance surnaturelle pour les méchants. Peter Serafinowicz (La tique) donne la voix à The Phantom Stranger, et Michael Rosenbaum (Smallville, Impasteur) fournit la voix de Seth. L’étranger fantôme présente également les voix de Natalie Lander, Grey Griffin et Roger Craig Smith.

Adam étrange est produit et réalisé par Butch Lukic (Superman: l’homme de demain), qui a également conçu l’histoire originale – qui est écrite par JM DeMatteis (Deathstroke: Chevaliers et Dragons, Constantine: Cité des démons). Le court était initialement attaché à Justice League Dark: Guerre d’Apokolips. Sur une colonie minière d’astéroïdes accidentée, peu de travailleurs en difficulté savent que leur ville ivre était autre chose qu’une épave interplanétaire. Mais lorsque les mineurs ouvrent une fissure dans la maison d’une horde d’insectes extraterrestres mortels, sa véritable identité est révélée. Il est l’aventurier de l’espace Adam Strange, dont la trame de fond héroïque se joue dans des flashbacks alors qu’il lutte pour sauver ceux-là mêmes qui le méprisent depuis si longtemps. Charlie Weber (Comment échapper au meurtre) fournit la voix d’Adam Strange, aux côtés de Roger R. Cross, Kimberly Brooks, Ray Chase et Fred Tatasciore.

Vitrine DC – Batman: la mort dans la famille Fonctionnalités spéciales – Blu-ray

Commentaires audio – Pistes de commentaires sur le Sgt. Rock, Adam Strange, Death et The Phantom Stranger, ainsi que l’un des courts métrages linéaires «Death in the Family» (Under the Red Hood: Reloaded), par DC Daily présente Amy Dallen et Hector Navarro.

Vitrine DC – Batman: la mort dans la famille Fonctions spéciales – Numérique

Trois versions non interactives de Batman: Death in the Family – intitulées Rebellion de Jason Todd, Robin’s Revenge et Red Hood’s Reckoning. (Remarque: tous les détaillants numériques n’offrent pas de bonus avec l’achat).

Batman: la mort dans la famille sera disponible sur Blu-Ray et Digital sur 13 octobre 2020.