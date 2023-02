Maison

Nouvelles du cinéma

Batman de Ben Affleck fait peau neuve dans la bande-annonce Flash La bande-annonce Flash a dévoilé notre premier regard sur le retour de Batfleck, y compris les débuts de son nouveau Batsuit. Warner Bros.

La bande-annonce présente également un bref instant de Batfleck en action, et le super-héros enfile un tout nouveau Batsuit. Cela promet que les fans pourront voir cette version du Dark Knight une fois de plus plutôt que de limiter l’apparition d’Affleck aux scènes précédentes de Bruce Wayne. Affleck a précédemment expliqué à quel point il était heureux de donner au personnage une meilleure fermeture avec ses scènes dans Le flash après l’expérience désagréable qu’il a eue en filmant Ligue des Justiciers.

« Peut-être que mes scènes préférées en termes de Batman et l’interprétation de Batman que j’ai faite, étaient dans le Éclair film », a déclaré Affleck au Herald Sun l’année dernière.« J’espère qu’ils maintiendront l’intégrité de ce que nous avons fait parce que je pensais que c’était génial et vraiment intéressant – différent, mais pas d’une manière incongrue avec le personnage. Qui sait? Peut-être qu’ils décideront que ça ne marche pas, mais quand j’y suis allé et que je l’ai fait, c’était vraiment amusant et vraiment, vraiment satisfaisant et encourageant et j’ai pensé : « Wow, je pense que j’ai enfin compris. » »

Il a depuis été révélé qu’Affleck apparaîtra comme son Batman au moins une fois de plus. Jason Momoa a révélé qu’Affleck reviendrait en tant que Bruce Wayne pour une apparition dans Aquaman et le royaume perdu, et une photo des deux acteurs sur le plateau a été partagée en ligne. Affleck est dans sa tenue de Bruce Wayne dans l’image et on ne sait pas s’il sera dans le Batsuit pour son apparition dans ce film. Rien n’indique pour l’instant qu’il reprendra le rôle d’autres films dans les années à venir, bien que James Gunn ait récemment confirmé qu’un nouvel acteur serait nommé Batman de la DCU dans le prochain film. Les braves et les audacieux.

Le flash sortira en salles le 16 juin 2023.