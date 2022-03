Batman Concept Art montre Deathstroke dans le film DC annulé de Ben Affleck

Plus d’art conceptuel pour la version annulée de Ben Affleck de Le Batman a émergé, montrant un Deathstroke entièrement adapté et démarré et taquinant les fans de DC avec ce qu’ils auraient pu gagner. Dévoilé sur les réseaux sociaux par l’artiste Keith Christensen qui a déclaré à côté de l’image, « Mon design pour Deathstroke de la version Ben Affleck de #thebatman », l’œuvre montre une version merveilleusement comique du supervillain, qui aurait une fois de plus été dépeint par Joe Manganiello.

Cette vue de ce à quoi aurait ressemblé Deathstroke si Ben Affleck Homme chauve-souris Le film qui va de l’avant est sûr d’avoir à nouveau des fans appelant Warner Bros. à restaurer à la fois le Snyder-Verse et le Batfleck. Affleck est apparu pour la première fois en tant que super-héros de DC en 2016 Batman V Superman : L’Aube de la Justice, avec Deathstroke de Joe Manganiello en vedette dans une scène post-générique à la fin de 2017 Ligue des Justiciers.

Les deux acteurs ont repris leurs rôles respectifs dans La Ligue des Justiciers de Zack Snyder, mettant en vedette dans un aperçu post-apocalyptique de l’avenir du Snyder-Verse, qui a été repris par Apokolips et un Superman manipulé. Alors que les ennemis jurés Batman et Deathstroke ont à peine partagé un mot, l’intention était que le maître assassin ait un rôle majeur dans la sortie solo d’Affleck.

Deathstroke aurait été le principal méchant de The Batman de Ben Affleck





Images de Warner Bros.

Développement sur un solo Homme chauve-souris L’aventure a commencé après que Ben Affleck a été choisi comme personnage bien-aimé dans l’univers étendu de DC en 2013. Le plan était qu’Affleck porte plusieurs chapeaux, y compris producteur, réalisateur et star. Malheureusement, suite à la réponse critique aux films de DC dans lesquels il est apparu, Affleck avait des réserves sur le projet et s’est finalement éloigné.

Des détails sur ce que le public aurait vu sont apparus depuis, Joe Manganiello révélant que Deathstroke aurait été le principal méchant de la pièce. « Il y avait des similitudes avec [1997’s] Le jeu. C’était une histoire vraiment sombre dans laquelle Deathstroke était comme un requin ou un méchant de film d’horreur qui démantelait la vie de Bruce de l’intérieur », a expliqué l’acteur en 2020.« C’était cette chose systémique: il a tué tous les proches de Bruce et détruit sa vie pour essayer de le faire souffrir parce qu’il sentait que Bruce était responsable de quelque chose qui lui était arrivé. C’était vraiment cool, vraiment sombre et vraiment dur. J’étais très excité pour ça. »

Alors que le public a répondu avec une positivité écrasante à la fois à Ben Affleck en tant que Batman et à Joe Manganiello en tant que Deathstroke, il ne semble pas que nous les verrons un jour se battre sur grand écran. Malheureusement, Manganiello ne croit pas qu’il redeviendra le méchant de la bande dessinée. « Non, j’ai laissé tomber il y a un moment », a déclaré Manganiello l’année dernière lorsqu’on lui a demandé si sa version du personnage reviendrait.

Heureusement, les fans pourront voir plus de Batfleck, avec l’acteur arborant à nouveau la cape et le capot pour l’aventure multivers, Le flash. Devrait être sa dernière fois en tant que Batman, Le flash est prévu pour le 23 juin 2023.





