Batman: Caped Crusader sera comme une préquelle spirituelle de la série animée des années 90

Parmi les nombreux projets d’animation qui attirent l’attention sur DC FanDome, une nouvelle série très légère sur les détails est la prochaine Batman : Croisé en cape. En grande partie, à part le fait de savoir que cela vient de Bruce Timm, co-créateur de Batman : la série animée, qui s’associe à JJ Abrams et Matt Reeves, qui crée déjà son propre monde Batman dans Le Batman. Cependant, il semble que ce dernier ajout à l’ardoise DC HBO Max va reprendre la même sensation que la série des années 90 de Timm, qui est considérée par beaucoup comme la plus grande animation de Batman.

Timm lui-même a décrit la série comme étant « plus Batman : la série animée que Batman : la série animée. » Bien sûr, beaucoup de choses ont changé en termes de ce qui peut être mis dans une série animée et de la technologie qui peut maintenant être utilisée pour la faire, et il semble que Timm espère faire Croisé chapeauté une sorte de La série animée Mark II, avec le même style et le même tranchant mais sans les limitations de l’époque. On pourrait penser que cela ne peut que signifier de bonnes choses pour la série.

Comme l’indique le communiqué de presse, « En utilisant des techniques et des technologies d’animation de pointe disponibles, ce puissant partenariat créatif réinventera une fois de plus Batman et sa galerie emblématique de voyous avec une narration sophistiquée, des personnages nuancés et des séquences d’action intenses, le tout dans un cadre visuel. monde saisissant. »

« Nous sommes plus que ravis de travailler ensemble pour ramener ce personnage, pour raconter de nouvelles histoires captivantes à Gotham City », ont déclaré Abrams et Reeves. « La série sera palpitante, cinématographique et évocatrice des racines noires de Batman, tout en plongeant plus profondément dans la psychologie de ces personnages emblématiques. »

À bien des égards similaire à The Batman de Matt Reeves, Batman : Croisé en cape nous ramènera aux premiers jours de l’époque de Batman en tant que gardien de Gotham City. Reeves lui-même a déclaré: « Dans cette nouvelle itération, il n’y a que Batman. La Justice League n’existe pas, il n’y a pas d’autres super-héros. Vous regardez cette silhouette solitaire nager dans le puisard de Gotham. C’est Batman seul. «

Alors que nous sommes encore à voir des images de l’émission, tout conduit à ce que ce soit presque une préquelle de Batman : la série animée, le spectacle adoptant le même style et le même ton que la série des années 90, tout en rappelant la chronologie à un endroit où le chevalier noir est vu se familiariser avec son rôle, ses armes et n’a même pas le soutien de Jim Gordon , quelque chose que le producteur exécutif James Tucker a clairement indiqué.

« Nous avons reconfiguré certains des rôles de certains personnages. Nous commençons avant que Batman n’ait gagné leur confiance et ils ont gagné la confiance de Batman », a déclaré Tucker. « Nous ne savons pas que le commissaire Gordon sera l’allié de Batman. Le parcours de la série consiste à voir comment ils finissent par grandir ensemble et apprendre à faire confiance ou non. Rien n’est supposé dans cette série en ce qui concerne ce que nous avons l’habitude de voir dans le monde de Batman. Au fur et à mesure qu’il se développe en tant que personnage, nous commencerons à présenter ces gadgets, et le public pourra voir comment il a développé la Batmobile en utilisant différents prototypes. Une partie du plaisir de cette série est que nous le trouvons en train de découvrir ces choses qui [in] la plupart des autres séries de Batman, ils étaient déjà là. »

Batman : Croisé en cape a beaucoup plus de secrets à révéler à temps, mais pour l’instant, il n’a pas de date de sortie autre que de dire qu’il sera diffusé sur HBO Max et Cartoon Network, très probablement l’année prochaine. Les citations nous viennent de Collider.

Sujets : Batman : Caped Crusader, Batman