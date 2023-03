Batman: Caped Crusader est sauvé par Prime Video après l’annulation de HBO Max

Le Caped Crusader veillera sur Gotham City à Prime Video. En 2021, il a été annoncé que la toute nouvelle série animée Batman : Croisé Caped était en préparation chez HBO Max. Une série prometteuse, elle a été décrite comme un successeur spirituel de la très populaire Batman : la série animée. L’un des développeurs de cette émission originale, Bruce Timm, créerait également Croisé chapeauté avec Le Batman réalisateur Matt Reeves.





Au milieu de la production, les changements de direction chez Warner Bros. Discovery avaient entraîné l’annulation pure et simple de nombreux projets en cours. Cela inclut la finition Fille chauve-souris film, qui ne verra plus le jour. De nombreuses émissions animées qui avaient été commandées chez HBO Max ont également été retirées, Batman : Croisé Caped étant parmi eux. Cependant, la production n’a pas cessé dans l’émission, car il a été rapporté à l’époque que le plan était d’acheter la série dans d’autres foyers potentiels.

C’était le signal pour que Prime Video d’Amazon intervienne. Par THR, à peu près tous les grands noms du monde du streaming étaient intéressés, avec Netflix, Apple et Hulu explorant une éventuelle reprise. Mais Prime Video est sorti vainqueur en décrochant les droits, obtenant une commande de deux saisons pour Batman : Croisé Caped. Ces accords seraient toujours en cours de finalisation et aucune personne impliquée n’a publiquement commenté ces informations.





Batman : Caped Crusader rend hommage à Batman : la série animée

La nouvelle série rappellera Batman : la série animée, mais ce ne sera pas une continuation, mais plutôt un hommage. Ce nouveau spectacle reprendra un peu plus tôt dans la chronologie, avant que Batman n’établisse fermement son partenariat avec le commissaire Gordon. Cette relation sera explorée au fur et à mesure que la série progresse, comme le taquinait le producteur exécutif James Tucker en 2021.

« Nous avons reconfiguré certains des rôles de certains personnages. Nous commençons avant que Batman ait gagné leur confiance et qu’ils aient gagné la confiance de Batman », a déclaré Tucker. « Nous ne savons pas si le commissaire Gordon sera l’allié de Batman. Le parcours de la série consiste à voir comment ils finissent par grandir ensemble et apprendre à faire confiance ou non. Rien n’est supposé dans cette série en ce qui concerne ce que nous avons l’habitude de voir. dans le monde de Batman. Au fur et à mesure de son développement en tant que personnage, nous commencerons à présenter ces gadgets, et le public pourra voir comment il a développé la Batmobile en utilisant différents prototypes. Une partie du plaisir de cette série est que nous le trouvons en train de découvrir ces choses qui [in] la plupart des autres séries Batman, ils étaient déjà là. »

Malheureusement, un changement clé devra venir avec le doubleur principal. Kevin Conroy, qui a exprimé Batman dans la série animée originale avec une multitude d’autres projets DC, est décédé en novembre. Les fans auraient sans aucun doute aimé qu’il exprime à nouveau Batman pour la série animée. Il n’est pas clair s’il a enregistré un dialogue pour la série avant son décès, mais la nouvelle commande de deux saisons chez Prime Video signifierait qu’une refonte devrait avoir lieu à un moment donné.

Aucune fenêtre de publication n’a encore été définie pour Batman : Croisé Caped chez Prime Vidéo.