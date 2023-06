Batman : Caped Crusader essaiera de faire tout ce que Batman : la série animée n’a pas pu

Alors que les fans de DC attendent le retour de Robert Pattinson et l’introduction d’un nouveau Dark Knight dans Les braves et les audacieux, Batman : Croisé Caped fera revivre le héros de Gotham City en format animé, dans une série qui cherchera à honorer le dessin animé de 1992 Batman : la série animéeainsi que peut-être même le surpasser.





Initialement prévu pour Max, le spectacle a une grande équipe derrière lui qui comprend des noms comme Bruce Timm, JJ Abrams, Matt Reeves et Ed Brubaker, et a déjà obtenu deux saisons sur Prime Video, qui sera sa nouvelle maison après l’accord de distribution. entre Amazon Studios et Warner Bros. Discovery pour les productions DC Comics.

Et tandis que le Croisé chapeauté sera une sorte d’héritier Batman : la série animée, il ira également un peu plus loin que son prédécesseur. Lors de sa présentation au Festival d’animation d’Annecy (via Variety), le vice-président senior de Warner Bros. Animation Peter Girardi a prévu que la nouvelle série inclura des choses qu’ils ne pouvaient pas faire avec la précédente :

« C’est tout ce que Bruce Timm voulait faire dans la série originale, mais parce qu’elle était diffusée sur une chaîne pour enfants, il n’a pas pu le faire. Donc, cela biaise définitivement plus. C’est plus sa vision complète.

Même pour avoir été diffusé sur un bloc d’émissions pour enfants (Fox Kids), Batman : la série animée a présenté un regard mature et souvent sombre sur le personnage, ce qui a en fait réussi à se perpétuer jusqu’à présent et est toujours très présent dans la façon dont Batman est dépeint tant au cinéma qu’à la télévision.





De quoi parle Batman : The Caped Crusader ?

La première chose à noter est que bien que la série soit en développement en ce moment, elle ne fera pas partie de la DCU de James Gunn, tout comme elle ne sera pas liée à l’univers créé par Matt Reeves même si le réalisateur travaille sur le projet. Croisé chapeauté sera une histoire autonome, très probablement dans l’empreinte Elseworlds de DC Studios.

Bien qu’aucun détail de l’intrigue n’ait été révélé, la série devrait voir The Dark Knight déjà établi en tant que justicier de Gotham, affrontant divers méchants et, très probablement, son principal ennemi, le Joker. Il inclura également probablement la participation de certains des grands alliés de Batman comme Robin ou Batgirl.

Voici la description officielle de Batman : Croisé Caped:

« Utilisant des techniques d’animation et des technologies de pointe disponibles, ce puissant partenariat créatif réinventera une fois de plus Batman et sa galerie emblématique de voyous avec une narration sophistiquée, des personnages nuancés et des séquences d’action intenses, le tout dans un monde visuellement saisissant. »

Considérant le grand moment que vivent les productions animées, avec des films comme Spider-Man: à travers le Spider-Verse, Le Chat Botté : Le Dernier Vœu, ou des séries comme Ésotérique essayer de nouveaux styles d’animation, il est possible que Batman : Croisé Caped cherchera également à briser de nouvelles barrières et à présenter un style unique qui le distingue de tout ce qui a été fait jusqu’à présent avec le personnage.

Batman : Croisé Caped n’a pas encore de date de sortie.