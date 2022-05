Batman Beyond Star veut une série Revival et un film d’action en direct

La star de Batman Beyond, Will Friedle, espère voir la série animée DC revenir pour en savoir plus.

Batman au-delà la star Will Friedle dit qu’il aimerait que la série soit relancée. L’acteur, qui incarne le personnage principal et Batman du futur Terry McGinnis tout au long de la série, a exprimé ses espoirs d’un suivi tout en parlant avec Comicbookmovie.com. Vous pouvez lire ce qu’il a dit à propos d’un retour à Batman au-delà au dessous de:

« L’une des joies d’être un acteur de voix off est que votre voix ne vieillit pas nécessairement. Elle vieillit un peu, mais vous pouvez avoir 45 ans et en jouer encore 17 si vous pouvez frapper le registre. C’est un personnage qui est si important pour moi, j’aimerais faire plus d’épisodes. Non seulement parce que je sais que les fans aimeraient vraiment le voir, mais a) je pourrais revenir dans le capot, ce qui serait incroyable et b) j’obtiendrais travailler à nouveau avec Kevin Conroy. Lui et moi sommes des amis proches et c’est un acteur tellement merveilleux et quelqu’un qui a été un mentor de ce côté-ci de l’industrie du théâtre. Savoir que nous pourrions nous asseoir à nouveau ensemble dans la cabine serait phénoménal.

Première diffusion en 1999, Batman au-delà reprend avec l’icône DC en 2039 et suit les aventures de Terry McGinnis, un adolescent du mauvais côté des pistes, qui est pris sous l’aile d’un Bruce Wane âgé et retraité. Tout comme son célèbre prédécesseur, Terry est poussé par le remords et la vengeance, et après avoir été doté d’une combinaison de chauve-souris de haute technologie, décide d’utiliser tous les gadgets et l’entraînement que Bruce peut lui lancer pour éliminer les criminels dans le dur, crime- Monté Neo-Gotham.

La série reste un favori des fans, et Friedle a absolument raison que le public aimerait voir Batman au-delà de retour sur les écrans toutes ces années plus tard.

Le Batman au-delà L’acteur aimerait voir la série transformée en une sortie en direct





Non seulement Friedle soutient un renouveau animé, mais il continue également à apporter son soutien à une action en direct Batman au-delà sortie. Le public voulait voir l’histoire racontée en live-action depuis un certain temps, avec le retour de Michael Keaton dans les goûts de Le flash et Fille chauve-souris relancer l’idée avec la Homme chauve-souris star fortement suggérée pour le rôle de Bruce Wayne à la retraite face au nouveau Dark Knight de Terry McGinnis.

« Vous savez, voir une version live-action serait génial. Le simple fait de revoir le personnage est génial. Il a eu une vie si riche dans le monde de la bande dessinée et je pense qu’il mérite de revenir à l’écran sous une forme ou une autre. À un moment donné à l’avenir, je suis sûr qu’il le fera. Qui sait, mais je dois imaginer qu’ils finiront par faire un film ou une autre série. Nous avons continué à espérer que nous ferons plus depuis le jour où nous avons terminé le travail sur Return of The Joker, alors nous aimerions que cela se produise enfin. »

Le doubleur Will Friedle n’est pas le seul à espérer un Batman au-delà renaissance, le créateur Bruce Timm ayant offert son soutien à l’idée dans le passé. Mais, pour l’instant, la décision est entre les mains de Warner Bros. Sûrement, avec des gens comme Batman : la série animée obtenir une suite spirituelle sous la forme de Batman : Croisé Capedcela ne peut être qu’une question de temps avant que le public ne soit ramené à Gotham 2039.





