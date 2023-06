Batman Beyond Movie avec Michael Keaton était prévu … si le flash fonctionnait bien

Une adaptation live action longue, longue, très attendue de la série animée Batman au-delà avec Michael Keaton était prévu… mais tout dépendait de la qualité Le flash fait au box-office. Selon le cinéaste et amateur de bandes dessinées Kevin Smith, le Batman au-delà projet dépendait de la réponse à The Flash, le réalisateur révélant que le fils de Homme chauve-souris le producteur Michael Uslan lui a révélé qu’un Batman au-delà le film était au début de son développement.







« J’espérais qu’il ferait mieux qu’il ne l’a fait parce que l’enfant de Michael Uslan a dit que … si le film faisait aussi bien que The Batman – The Batman a ouvert à 130 millions de dollars – l’un des prochains films Batman qu’ils vont faire faire est Batman Beyond avec Michael Keaton. Alors je me suis dit: ‘Oh, mon Dieu, maintenant j’espère que ce film rapporte beaucoup d’argent.' »

Batman au-delà Les fans veulent voir la saga faire le saut dans l’action en direct depuis un certain temps, beaucoup pensant que Michael Keaton serait le Bruce Wayne âgé parfait et le mentor du jeune Dark Knight de Terry McGinnis. Bien que cela ressemble un peu à un jeu de téléphone hollywoodien, Smith est catégorique sur le fait que le Batman au-delà projet aurait finalement pu démarrer si Le flash fait aussi bien que Le Batman Au box-office. Malheureusement, dans cet esprit, c’est une mauvaise nouvelle.

Le flash a eu du mal à prendre de la vitesse au box-office depuis sa sortie (pour diverses raisons), la sortie de DC rapportant un montant brut mondial de seulement 144,1 millions de dollars contre un budget de plus de 200 millions de dollars. Ceci, ainsi que le fait que Keaton ne sera plus le Batman de l’univers cinématographique de DC comme cela était prévu, a probablement mis fin au Batman au-delà film. Laissant les fans déçus une fois de plus.

Batman Beyond Creator soutient un film d’action en direct avec Michael Keaton

Ce ne sont pas seulement les fans qui ont appelé à un Batman au-delà film, avec le créateur derrière la série animée à succès, Bruce Timm, ayant soutenu l’idée de Keaton jouant le Bruce Wayne à la retraite. « Honnêtement, je pense que l’idée que Michael Keaton le fasse est cool. Honnêtement, il a l’air un peu trop beau », a déclaré Timm en 2021. « Je sais qu’il a probablement au milieu de la soixantaine maintenant, mais il a l’air sacrément bon pour être plus de 60 ans. J’aime que mon vieux Bruce Wayne soit vraiment vieux. Mais, qui sait ? Ça pourrait certainement encore marcher. Il a l’air de pouvoir botter le cul de la plupart des mecs.

Keaton montre son affinité pour jouer un vieux Bruce Wayne à la retraite dans Le flash, qui trouve le super-héros utilisant ses super pouvoirs pour voyager dans le temps afin de changer les événements du passé. Cependant, lorsqu’il modifie par inadvertance l’avenir, il se retrouve piégé dans une réalité alternative. En l’absence d’autres super-héros vers qui se tourner, le Flash cherche à faire sortir un Batman très différent de sa retraite et à sauver un Kryptonien emprisonné – bien que ce ne soit pas celui qu’il recherche.

Avec Le flash maintenant dans les salles, est un Batman au-delà film avec Michael Keaton quelque chose que vous aimeriez encore voir?