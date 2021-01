Batman Beyond Creator pense qu’un film d’action en direct avec Michael Keaton pourrait fonctionner

Bien avant que le MCU et le DCEU ne deviennent une chose, l’écrivain et producteur Bruce Timm posait les bases de l’univers animé de DC avec des émissions classiques cultes telles que Batman: la série animée et Justice League Illimité. Une autre création majeure de Timm est le Batman au-delà série de dessins animés, sur un vieux Bruce Wayne retraité aidant un adolescent à devenir le nouveau Batman. Le spectacle et ses personnages sont devenus si populaires qu’ils ont finalement été intégrés dans la continuité de DC Comics.

Dernièrement, avec la nouvelle que Micheal Keaton apparaîtra dans le prochain solo Éclat film en tant que Batman plus âgé, les fans espèrent que l’acteur continuera dans ce rôle et mettra en place une action en direct Batman au-delà série de films. Timm a récemment parlé de la possibilité à SYFY Wire et a donné ses réflexions sur Keaton en tant que chef de file d’un film Batman Beyond.

« Honnêtement, je pense que l’idée de Michael Keaton le faire, c’est cool. Honnêtement, il a l’air un peu trop beau. Je sais qu’il a probablement au milieu de la soixantaine maintenant, mais il a l’air vraiment bien d’avoir plus de 60 ans. J’aime que mon vieux Bruce Wayne soit vraiment vieux. Mais qui sait? Cela pourrait certainement encore fonctionner. Il a l’air de pouvoir botter le cul de la plupart des gars. «

Batman au-delà reprend trente-cinq ans après les événements de Justice League Illimité. Le personnage principal est Terry McGinnis, un lycéen athlétique de 16 ans et un fauteur de troubles réformé qui tombe sur un Bruce Wayne à la retraite, qui n’est plus assez en forme pour continuer sa guerre contre le crime en tant que Batman.

Terry parvient à convaincre Bruce de le laisser devenir le nouveau Batman, avec un costume technologique et une nouvelle galerie de méchants de voyous. Il est révélé plus tard que Terry était secrètement le fils de Bruce depuis le début. Batman au-delà a été félicité pour avoir perpétué l’héritage du voyage animé du chevalier noir avec une émission qui portait des thèmes matures dans les aventures d’un adolescent Batman qui doit équilibrer son travail avec sa famille et sa vie scolaire.

Le fait que plus de deux décennies après la première diffusion de l’émission, les fans réclament toujours une adaptation en direct témoigne de la longévité du monde que Bruce Timm a créé, et il serait heureux de voir le souhait des fans se réaliser, bien que Timm ait mis en garde qu’un bon Batman au-delà un film d’action réelle nécessiterait un budget important.

« C’est évidemment très gratifiant que les gens soient toujours aussi fans de cette série, surtout parce que cela fait presque 25 ans maintenant que nous avons fait cette émission. C’est fou. Nous sommes presque à mi-chemin de l’avenir. Nous sommes presque à mi-chemin du temps. période pendant laquelle il est censé avoir lieu. C’est super gratifiant. Cela pourrait-il fonctionner en direct? Bien sûr. Bien sûr, cela pourrait. Je pense que c’est prêt pour cela. Je pense que ce serait un peu sur la production haut de gamme- du point de vue de la valeur, parce que ce ne serait pas un film bon marché à faire parce qu’il se déroule dans le futur. Mais il y a certainement des possibilités cinématographiques là-bas, c’est sûr. «

Cette nouvelle vient de Syfy.com.

Sujets: Batman Beyond Animation Movie, Batman