Batman ’89 Batarang Prop Replica arrive de NECA et c’est bon marché

NECA a créé une nouvelle réplique de Batarang basée sur les projectiles lancés par Michael Keaton dans Tim Burton’s Homme chauve-souris. Doté d’un design tout comme celui vu dans le film, la réplique pleine grandeur est un incontournable pour les collectionneurs de Batman. Mieux encore, le prix du Batarang est très abordable, car la liste Wal-Mart vend l’article à 13,96 € – bien que le produit ne soit pas complètement épuisé.

«Où trouve-t-il ces merveilleux jouets? Présentation de la première version de NECA de leur ligne DC Prop Replica, le Batarang du film de 1989, Homme chauve-souris», lit-on dans la liste Walmart.« Possédez l’un des outils les plus emblématiques du Chevalier noir pour rendre justice à Gotham City. Le Batarang mesure 13 « de long avec des charnières articulées et des aimants, ce qui lui permet de s’ouvrir et de se fermer. Une base d’affichage est également incluse pour exposer dans votre propre Bat Cave. »

Sorti en 1989, Tim Burton’s Homme chauve-souris est toujours largement considéré par de nombreux fans comme l’un des plus grands films de super-héros jamais réalisés. Avec Michael Keaton dans le rôle de Bruce Wayne, le film co-met en vedette Jack Nicholas dans le rôle du Joker, Kim Basinger dans le rôle de Vicki Vale et Michael Bough dans le rôle d’Alfred Pennyworth. En plus de recueillir de bonnes critiques, Homme chauve-souris a eu un énorme succès au box-office, ce qui a incité la suite Le retour de Batman et inspirer la série de dessins animés à succès Batman: la série animée.

Fans de l’original Homme chauve-souris Le film peut également espérer voir Keaton reprendre le rôle trois décennies plus tard. Il jouera à nouveau le chevalier noir dans Le flash, qui doit sortir en juin 2022. Il y a également eu des rumeurs selon lesquelles Batman de Keaton pourrait servir de version DCEU de Nick Fury du MCU en apparaissant également dans plusieurs autres films à venir. Keaton n’est pas non plus étranger à Marvel, étant déjà apparu comme le vautour dans Spider-Man: retour à la maison. Il devrait également apparaître dans Morbius.

Pendant ce temps, l’univers de Batman 89 sera également élargi dans une prochaine série de bandes dessinées qui se déroulera après les événements du film. DC Comics a récemment annoncé que Homme chauve-souris et Le retour de Batman l’écrivain Sam Hamm reviendra pour créer la nouvelle histoire de la série avec Joe Quinones fournissant l’œuvre d’art. Selon le communiqué de presse, la bande dessinée prépare le terrain pour « le retour de Selina Kyle de Michelle Pfeiffer, ainsi que l’introduction d’un tout nouveau Robin pour le vers Burton. » Une nouvelle vision de Harvey Dent / Two-Face sera également présentée.

Quant à la suite du Dark Knight, Robert Pattinson assumera le rôle de Bruce Wayne dans Matt Reeves ‘ Le Batman. Le tournage du film devrait se terminer le mois prochain après plusieurs retards de production l’année dernière. Le Batman devrait maintenant sortir le 4 mars 2022.

Alors que la réplique de l’hélice Batarang est épuisée sur Walmart.com, le détaillant devrait se réapprovisionner dans les prochains jours. Walmart a les droits exclusifs sur le Batarang jusqu’en mars, date à laquelle commencera à vendre chez d’autres détaillants comme Amazon. Vous pouvez garder un œil sur la liste sur Walmart.com.

