BATGIRL trouve sa star dans « IN THE HEIGHTS » Leslie Grace

Après avoir eu quatre actrices pour voir qui jouera le rôle de la lutte contre le crime, Barbara Gordon alias Batgirl. Il semble que l’une d’entre elles ait remporté le concours et qu’elle enfilera bientôt sa propre cape et son capuchon pour lutter contre le crime à Gotham City.

Leslie Grace, a été choisie pour jouer Barbara Gordon dans le film de Warner Bros et DC, FILLE CHAUVE-SOURIS. Il est rapporté que le studio était déjà très haut sur Grace après son rôle d’évasion dans DANS LES HAUTEURS, et des sources disent que son audition a scellé l’accord comme choix. Adil El Arbi et Bilall Fallah réaliseront le film à partir d’un scénario de Christina Hodson (qui a également écrit le OISEAUX DE PROIE film). Kristin Burr est sur le point de produire.

FILLE CHAUVE-SOURIS devrait arriver exclusivement sur la plateforme de streaming HBO Max. Ceci avec d’autres titres tels que Coccinelle BLEUE réalisé par Angel Manuel Soto avec le prochain CHOC STATIQUE le film devrait sortir uniquement sur HBO Max.

Maintenant que l’intrigue du film est toujours secrète, on sait que Barbara Gordon, la fille du commissaire Gordon, sera le personnage derrière la cape dans cette version. Gordon est la version la plus établie du personnage de Batgirl et a été introduit pour la première fois en 1961 sous le nom de Betty Kane.