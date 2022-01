Batgirl Set Photo voit Batman de Michael Keaton enfin obtenir Robin

Il a été révélé le mois dernier que l’apparition de Michael Keaton en tant que Batman dans Le flash ne sera pas la seule fois où nous verrons l’acteur enfiler la cape et le capuchon dans un proche avenir, avec son apparition dans le nouveau Fille chauve-souris le film est confirmé avec le retour de JK Simmons en tant que commissaire Gordon, qui reprendra le rôle de Ligue de justice de Zack Snyder. Alors que les fans sont ravis de revoir Keaton en tant que Batman, une nouvelle photo de tournage a laissé entendre que sa version du héros pourrait devenir un acolyte pour la première fois.

Michael Keaton est apparu dans deux films sous la direction de Tim Burton avec Homme chauve-souris porter le Dark Knight sur grand écran en 1989 et Le retour de Batman suivant en 1992. Alors que les années 1995 Batman pour toujours présenterait Robin de Chris O’Donnell aux côtés de Batman de Val Kilmer, l’itération de Keaton fonctionnait auparavant seule, mais cela pourrait changer dans sa dernière apparition inattendue, qui pourrait également être sa dernière.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Une nouvelle série de photos de la série de Fille chauve-souris ont révélé une pièce de l’ensemble conçue pour ressembler à une fresque murale mettant en scène Batman lors d’un récent tournage à Glasgow, en Écosse. Bien que ces plans soient assez intéressants, présentant un nouveau look bien à la version de Keaton de Batman, un en particulier qui montre l’intégralité de la fresque suggère que le DCEU donne à Batman de Keaton un acolyte manquant depuis longtemps dans The Boy Wonder, Robin. Bien que cela ne signifie pas que Robin apparaîtra dans le film, il est clair que l’œuvre d’art comportera des références et suggère que l’idée de The Boy Wonder existe dans le monde actuel de DC.

Robin est absent des films de Batman depuis Batman & Robin en 1997.





Batman et Robin, Warner Bros.

Bien que Robin ait été un élément important des bandes dessinées de Batman depuis son introduction en 1940, apparaissant sous de nombreuses formes à mesure que le personnage vieillissait et était remplacé par le manteau transmis à un successeur, sa dernière apparition dans un film Batman était dans le mauvais -destin Batman et Robin, et compte tenu de la mauvaise réception de ce film, il n’est pas surprenant qu’il n’ait pas figuré dans le film de Chris Nolan. Trilogie du chevalier noir, et n’est pas apparu dans le DCEU autre que comme un costume en lambeaux dans Batman V Superman, suggérant que la mort du personnage s’était déjà produite avant l’heure du film. Sa seule autre apparition récente en live-action a été dans le Les Titans de DC série, qui n’a actuellement aucun lien avec les films.





Bien que la peinture murale puisse être utilisée comme souvenir de Fille chauve-souris, montrant que le Dynamic Duo a déjà existé dans cette partie du DCEU, il sera intéressant de voir s’il figure en tant que personnage dans le film étant donné qu’il a été laissé entendre que le film servirait d’histoire d’origine de Batgirls et verra Bruce Wayne transmettre son manteau Gotham Knight à Barbara Gordon. L’image de Batman sur la peinture murale semble montrer un Batman « actuel » qui est à peu près identique en apparence aux films de Tim Burton, ce qui suggérerait un saut de temps attendu et substantiel entre Le retour de Batman et Fille chauve-souris pendant lequel Robin aurait pu avoir son moment.

Nous devrons attendre longtemps avant que cette énigme particulière ne soit résolue avec Fille chauve-souris n’ayant pas de date de sortie actuelle, bien qu’il ait été dit que le film fera ses débuts sur HBO Max dans le courant de 2022.









JK Simmons revient officiellement en tant que James Gordon dans le film Batgirl de HBO Max L’acteur de Justice League JK Simmons reprendra son rôle pour Batgirl avec Jacob Scipio rejoignant également le casting dans un rôle mystère.

Lire la suite





A propos de l’auteur