Batgirl Search est activé, Warner Bros. testerait plusieurs acteurs pour Barbara Gordon

Il semble que toutes les stations disparaissent cette semaine, car Warner Bros. a apparemment mis en place une liste de femmes pour revêtir la cape de Barbara Gordon dans le film original de HBO Max, Fille chauve-souris. Alors que tous les yeux des fans de DC se sont récemment tournés vers le tournage de Le flash, le début du tournage le Aquaman 2 et l’arrivée imminente de James Gunn La brigade suicide et des nouvelles de son Pacificateur série dérivée, on dirait Fille chauve-souris se prépare tranquillement pour le casting de son rôle principal.

Le nouveau film est livré avec des poids lourds dans les enjeux du film de bande dessinée dans les coulisses, avec Mme Marvel les réalisateurs Adil El Arbi et Bilall Fallah dirigent le film, tandis que les tâches d’écriture incombent à Christina Hodson, qui a également écrit Harley Quinn : Oiseaux de proie et Le flash. Fille chauve-souris n’est que l’un des nombreux originaux de HBO Max alors que Warner Bros. cherche à imiter le succès de Marvel et à étendre son DCEU avec l’utilisation de HBO Max pour fournir la sortie de la manière dont Marvel a exploité Disney +. Les dernières annonces de WB suggèrent que deux nouveaux films DC sortiront par an sur la plate-forme, ce qui inclut l’action en direct. Scarabée bleu et Choc statique films, mais Fille chauve-souris est le premier de ces films, c’est pourquoi le casting est désormais une priorité pour trouver la bonne personne pour le rôle.

Parmi ceux qui sont testés pour le double rôle de Barbara Gordon et son alter-ego de lutte contre le crime de Batgirl sont Zombieland : appuyez deux foisc’est Zoey Deutch, Dora et la cité d’or perdue‘s Isabela Merced, Leslie Grace, qui a été vue récemment dans Dans les hauteurs, et Haley Lu Richardson de Cinq pieds l’un de l’autre. Il n’est pas clair dans les rapports si tous ces éléments parviennent au test final, mais ce sont les principaux noms qui ont été liés à la piste pour trouver la dernière itération du studio de Batgirl.

Le autonome Fille chauve-souris Le film n’était pas le plan initial pour l’introduction du personnage au DCEU, car la fille de Jim Gordon était censée faire son apparition dans le film Batman qui n’aurait jamais vu le croisé capé de Ben Affleck affronter Deathstroke, joué par Joe Manganiello dans Justice League. Au point culminant du film, Batman aurait été aidé par la nouvelle Batgirl pour vaincre le méchant. Cependant, cela n’a jamais été le cas et comme beaucoup d’autres projets possibles avec un lien avec celui de Zack Snyder Ligue des justiciers est passé à la trappe.

Parler du projet lors d’un entretien préalable avec Variété, l’écrivain Hodson a déclaré: « Il y a certaines caractéristiques de la sienne qui sont toujours là et que je suis ravi de développer davantage. Chaque fois que j’écris un personnage basé sur quelqu’un qui a existé sous une forme antérieure, que ce soit une bande dessinée ou un film ou quoi que ce soit d’autre , j’espère toujours leur apporter quelque chose de nouveau et leur donner vie à leur manière, même s’ils sont assez emblématiques comme Harley Quinn ou Batgirl. Je pense que les fans veulent l’original, pour être honnête, mais ils veulent aussi voir quelque chose qu’ils n’ai jamais vu auparavant. »

Ce sera le dernier d’une série de Batgirls du passé, d’Yvonne Craig dans la série télévisée des années 60, 1997 Batman et Robinavec Alicia Silverstone étant l’une des seules bonnes choses du film, puis la représentation la plus récente de Dina Meyer dans Oiseaux de proie. On ne sait pas encore comment cette nouvelle version se comparera à ses prédécesseurs, mais il n’y a actuellement aucune date de sortie pour le film et avec le casting seulement dans les premiers stades, il est probable que ce soit en 2023 avant de revoir Batgirl sur les écrans. Cette histoire est de ComicBook.com

Sujets : Batgirl, HBO Max