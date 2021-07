Batgirl : Rencontrez les candidats pour la jouer sur HBO Max

Pendant des années, Warner Bros et DC Comics ont maintenu en développement un long métrage inspiré exclusivement de « Batgirl », l’un des alliés les plus précieux du Dark Knight de Gotham City qui présentera sa première aventure solo en exclusivité pour la plateforme de streaming HBO Max.

Suite à la confirmation des réalisateurs Adil El Arbi et Billal Fallah (Bad Boys for Life) avec un scénario de Christina Hodson (Birds of Prey, The Flash), le studio est désormais à la recherche de l’actrice pouvant incarner Barbara Gordon, avec des sorties comme Date limite précisant que certains candidats ont déjà assisté à diverses auditions et tests devant la caméra. Nous vous invitons à les connaître.

Zoey allemand

Actrice et mannequin de 26 ans, qui a plus d’expérience d’acteur que les autres candidats. Zoey Deutch s’est fait remarquer par ses apparitions dans les cassettes « Before I Fall », « Zombieland: Double Tap », la comédie « Why Him? » avec James Franco et Bryan Cranston, ainsi que la série Disney Channel « Zack and Cody ».

Isabelle Merced

Isabela Merced est une actrice et chanteuse péruvienne/américaine. A vingt ans, il a participé à des films tels que « Transformers: The Last Knight », en plus de jouer l’un des personnages les plus attachants et les plus réussis de Nickelodeon dans le film « Dora and The Lost City ». Il a également joué aux côtés de Jason Momoa dans la prochaine cassette Netflix « Sweet Girl ».

leslie grâce

Leslie Grace a 26 ans et est d’origine dominicaine, connue dans le monde du divertissement pour ses talents de chanteuse et compositrice. Son projet le plus récent concerne son incursion dans le cinéma avec la bande musicale « In The Heights », qui est sur le point d’entrer dans le catalogue latino-américain de HBO Max.