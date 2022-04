Batgirl : Leslie Grace a mis en lumière ses castmates les plus célèbres

Fille chauve-souris est un projet situé dans ce que nous appelons le Univers étendu DC et qui aura sa première en hbo max. Le film prend forme sous la direction d’Adil El Arbi et Bilall Fallah avec un casting de premier plan mené par Leslie Grace comme Barbara Gordon JK Simmons comme James Gordon Michel Keaton comme Batman et brendan fraser dans le rôle du méchant de la bande : Firefly.

Dans ce contexte, l’actrice qui joue dans le film a fait l’éloge de ses camarades de casting. « C’était fou pour tout le monde. Nos réalisateurs étaient comme des petits fans de Batman et là on partageait un set avec Michael Keaton. Je veux en dire plus, mais je ne peux pas. C’était surréaliste et incroyable. L’étoffe dont sont faits les rêves. »a déclaré en référence à la participation de Keaton en tant que Batman dans le film.

Leslie Grace et ses compagnons de casting

« Il y a aussi JK Simmons qui joue mon père. Je pouvais seulement entendre sa voix dans Whiplash me disant que je faisais quelque chose de mal. Ensuite, nous sommes devenus les meilleurs amis du monde et il m’a raconté de belles histoires sur la façon dont il a commencé sa carrière après avoir été serveur et travaillé dans une pizzeria en essayant de devenir acteur et en venant au théâtre.a ajouté à propos d’un autre coéquipier : JK Simmons.

D’autre part, brendan fraser donne vie au méchant du film, Firefly, qu’a dit Leslie à propos de cet interprète ? «Ce fut une expérience formidable de passer du temps avec des vétérans de l’action comme Brendan Fraser. C’était difficile, parce que c’est le méchant, et je ne dois pas l’aimer, mais il est comme un gros nounours. Il est l’une des personnes les plus gentilles que j’aie jamais rencontrées. Dans nos séquences de combat, il a obtenu toutes les notes et c’est grâce à sa vaste expérience « a ajouté l’actrice.

Leslie Grace Il a poursuivi en expliquant : « On ne peut pas improviser ce genre d’expérience. Il se passe des trucs fous, beaucoup d’incendies, car comme tout le monde le sait, Firefly est le méchant. Il y a des séquences à risque et des chutes importantes. Batgirl est une motarde et vraiment courageuse. ». On peut s’attendre à un vrai spectacle à cette entrée du Univers étendu DC dans hbo max Il n’a pas encore de date de sortie définie.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂