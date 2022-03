Batgirl : JK Simmons reviendra en tant que commissaire Gordon

L’acteur JK Simmons a donné à ses fans un indice sur ce à quoi ils peuvent s’attendre pour son retour à Gotham City en tant que commissaire Gordon dans le prochain film. « Fille chauve-souris ». Dans une interview, Simmons a déclaré ce que les fans peuvent attendre de sa performance dans le prochain film de l’univers Dark Knight, après avoir prêté pour la dernière fois son rôle au personnage dans Justice League en 2017. Dans ce film, la plupart des scènes de Gordon parlaient à Batman, joué par Ben Affleckà propos des enlèvements des Parademons, un groupe d’extraterrestres qui menacent de faire du mal à la ville après que l’équipe ait combattu pour la première fois Steppenwolf.

Dans cette nouvelle déclaration, Simmons a comparé comment Gordon apparaîtra désormais dans »Batgirl », en tenant compte du fait que Barbara Gordon, la protagoniste du film et qui sera interprétée par Leslie Graceest spécifiquement sa fille.

« Le petit rôle du commissaire Gordon dans ‘Justice League’ était très professionnel et très, ‘Voyons si nous pouvons empêcher la fin du monde!' » dit Simmons. « Ce qui m’a attiré dans ce film, c’est le point de la voix de Jim Gordon, c’est vraiment plus une histoire sur lui en tant qu’homme et en tant que père et pas seulement sur le gars qui allume le Bat-Signal et essaie de garder les citoyens de Gotham City bien sûr, même si cela fait évidemment partie de l’histoire. Mais c’était l’occasion d’approfondir un aspect différent du personnage.

La relation de Gordon en tant que père de Barbara est un sujet qui n’a encore été abordé dans aucun film, pas même dans d’autres adaptations, notamment la série télévisée Batman des années 1960 et le dessin animé Batman : la série animée. Simmons a également fait allusion à ce que les fans peuvent attendre de la version de Grace de Batgirl. « Elle est vraiment charmante, engageante et charismatique et elle apporte tout cela au film, ainsi que ses incroyables talents de cascadeuse. »

Bien que « Batgirl » se déroulera dans l’univers étendu de DC, Simmons ne savait toujours pas si elle jouerait à nouveau Gordon après « Justice League ». On pensait également que l’acteur reprendrait son rôle dans le film solo « Batman », pour lequel Ben Affleck devait co-écrire et réaliser. Après qu’Affleck ait été écarté et ait quitté le projet, Matt Reeves a pris le relais et a relancé la série avec Jeffrey Wright comme Gordon. Cependant, Simmons a été choisi pour reprendre le rôle à nouveau en juillet 2021.

Rejoindre Simmons et Grace dans le film sera Michael Keaton dans le rôle de Batman / Bruce Wayne. Keaton reprend le rôle du film »Batman » de Tim Burton en 1989 et sa suite de 1992 »Batman Returns ». Il jouera également le personnage dans « The Flash » en 2023.

Même avec les récents changements dans les premières de plusieurs films de DC, « Batgirl » devrait être diffusé cette année sur le service HBO Max.