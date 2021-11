Batgirl commence le tournage, le co-réalisateur partage la première photo de tournage

Le tournage a officiellement débuté le Fille chauve-souris. Sur Instagram, les réalisateurs du film Adil El Arbi et Bilall Fallah ont partagé une image du tournage révélant une ardoise avec le Fille chauve-souris logo accompagné d’une plaque signalétique indiquant « Officier Barbara Gordon ». L’emplacement est étiqueté comme Gotham City, vraisemblablement dans le bâtiment du service de police de la ville, et la légende se lit comme suit : « Le premier jour de Fille chauve-souris!!! » Vous pouvez voir le post ci-dessous.

Leslie Grace incarne Barbara Gordon dans Fille chauve-souris. Elle est la fille du commissaire James Gordon, et il a également été rapporté que JK Simmons reviendrait pour reprendre ce rôle pour ce nouveau film. L’acteur a également suggéré que le rôle de l’aîné Gordon dans Fille chauve-souris sera assez substantiel, surtout compte tenu du temps d’écran limité qu’il avait dans Ligue des Justiciers. Comme il l’a dit à Josh Horowitz sur le podcast Happy, Sad, Confused, Simmons commencera son travail sur le film au cours de la nouvelle année.

« J’étais complètement sidéré qu’ils soient revenus vers moi récemment et voulaient que je sois à nouveau commissaire Gordon et que ce soit un rôle plus important », a déclaré Simmons. «Je suis impatient d’y être. Je pense que je vais mettre le klaxon pour [Leslie Grace] et les réalisateurs dans les prochains jours et font de petites répétitions préliminaires. Ils commencent très bientôt et je monte à bord courant janvier à Glasgow qui est un endroit merveilleux pour le tourner car c’est gothique. Je suis ravi d’être l’ancien et futur Jim Gordon.

Il a ajouté: « J’ai eu une longue discussion avec les gars sur la façon dont nous voulons le représenter. Et le script, j’ai pensé… Je ne veux juste rien révéler du tout, donc je ne vais pas parler de sa structure ou de tout ça, mais j’ai pensé que c’était une approche vraiment intéressante pour présenter Batgirl et donner Jim Gordon, l’étoffant certainement plus que j’ai eu la chance de le faire lors de ma première incursion dans ce domaine. »

Il a également été rapporté que le chouchou d’Internet, Brendan Fraser, a rejoint le casting dans un rôle de méchant, et la rumeur veut qu’il jouera le super-vilain Firefly. Mauvais garçons pour la vie La star Jacob Scipio a également rejoint le casting dans un rôle mystère. Détails sur l’histoire, qui vient d’un scénario écrit par Christina Hodson (Oiseaux de proie, Le flash), n’ont pas été révélés, bien que le retour de JK Simmons semble confirmer que Fille chauve-souris est défini dans le DCEU.

S’il s’agit d’un film DCEU, cela signifierait-il que Bruce Wayne de Ben Affleck est le Batman dans le Fille chauve-souris film? Et si c’est le cas, y a-t-il une chance qu’il fasse une apparition ? Il n’y a aucun mot en ce moment du retour d’Affleck pour Fille chauve-souris, car il a été signalé pour la dernière fois qu’il mettrait fin à sa carrière dans le rôle du prochain film Le flash. Bien sûr, Bruce Wayne n’a pas nécessairement besoin d’être présenté dans un solo Fille chauve-souris film, bien qu’il y aurait apparemment des références ou une sorte de reconnaissance du chevalier noir.

Le plan serait pour Fille chauve-souris pour faire ses débuts exclusivement sur HBO Max en 2022. Le fan art ci-dessus nous vient de Zygrohan sur Instagram.





