Batgirl – bonne réception exposée avec public et détails

Batgirl est l’un des projets suivants pour revitaliser l’univers étendu de DC qui ne traverse pas une bonne période et parie sur cette héroïne.

Fille chauve-souris est l’un des films sur lesquels repose l’avenir de Univers étendu DC qui cherche à se revitaliser avec des titres tels que Le Flash, Black Adam, la suite de Shazam Oui Aquaman Oui scarabée bleu. Tous ces contenus visent à laisser derrière eux ce qu’on appelle le SnyderVerse, bien que la fusion Avertisseur/Découverte pourrait entraîner le retour de Zack Snyder à la marque. Dans ce contexte, l’histoire de Barbara Gordon se déroulera avec quelques épices spéciales.

Le film est réalisé par Adil El Arbi et Bilall Fallahresponsable de Mauvais garçons pour la vie et quelques épisodes Mme Merveille. Le casting a des noms propres intéressants : Leslie Grace est Batgirl, Michael Keaton est Batman, JK Simmons est Jim Gordon, Brendan Fraser est Firefly et Ivory Aquino est Alysia Yeoh. Il est important de noter que le rôle du commissaire Gordon sert de lien entre ce projet et le reste du DCEU.

Batgirl est bien reçu

Apparemment pendant le film Fille chauve-souris faire équipe avec Homme chauve-souris de Michael Keaton et ensemble, ils auront une règle incassable de « ne tuez pas ». Le Bruce Wayne des années 80 a modifié son mode opératoire si l’on tient compte du fait que dans ses films, il n’a jamais eu peur d’éliminer les criminels. Plus? Il y aura une référence à Catwoman de Michelle Pfeiffer tout comme on peut s’attendre à voir Supergirl de la rue Sasha mise en place d’un éventuel duel d’héroïnes.

Apparemment, le film a eu un très bon accueil dans différentes expositions avec un public qui est reparti plus que satisfait de l’intrigue de cette nouvelle entrée dans le Univers étendu DC qui parie gros en remplaçant le Batman de Ben Affleck par celui de Michael Keaton, quelque chose qui ne plaira sûrement pas aux amoureux du SnyderVerse, une partie du marché qui fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux.

La fin de la bande montre Barbara Gordon modifiant son costume Fille chauve-souris. Il faut garder à l’esprit qu’il ne s’agit pas d’un origin film, le personnage est déjà établi au début de l’histoire, mais Bruce Wayne de Michael Keaton ne l’acceptera comme disciple qu’au troisième acte du film. Il n’y a pas encore de date de sortie pour le film. hbo maxmais il peut y avoir des nouvelles dans l’imminence comique con de san diego.

