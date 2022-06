Batgirl, Blue Beetle, Black Adam et bien d’autres entrent sous les projecteurs dans les illustrations de Warner Bros.

Des illustrations exclusives de Warner Bros. Discovery montrent de nouveaux regards sur Jason Momoa AquamanDwayne « The Rock » Johnson’s Adam noirLeslie Grace’s Fille chauve-sourisde Xolo Maridueña Scarabée bleu, Supergirl de Sasha Calle, et plus encore sous forme animée. Un sac de convention exclusif avec des illustrations dessinées par le directeur de la création et éditeur de DC, Jim Lee, met en avant la vaste gamme de super-héros emblématiques de DC et offre une idée de ce à quoi ces personnages ressembleront lorsqu’ils se lanceront dans l’action en direct.

Découverte de Warner Bros.

L’image devrait exciter les fans de DC et de bandes dessinées pour le San Diego Comic-Con, qui n’est plus qu’à quelques semaines. Bien qu’on ne sache pas encore exactement ce qui sera montré lors de l’événement, l’argent intelligent serait sur de nouveaux regards sur plusieurs projets à venir, y compris Aquaman et le royaume perdu, Batgirl, Blue Beetle, The Flash, et plus.

Dans les hauteurs l’actrice Leslie Grace reprendra le flambeau de Fille chauve-souris, avec Barbara Gordon dans le prochain film HBO Max. Un justicier qui traque les rues de Gotham City et la fille du commissaire de police James Gordon, Fille chauve-souris racontera l’origine du personnage et son évolution en tant que justicière avec Grace disant que « [t]il n’y a pas beaucoup de nuances dans sa pensée au début de l’histoire », mais que le personnage « découvrirait beaucoup de choses sur lui-même » tout au long du film.

Réalisé par Adil El Arbi et Bilall Fallah d’après un scénario de Christina Hodson, Batgirl met en vedette Leslie Grace dans le rôle de Barbara Gordon aux côtés de JK Simmons, Brendan Fraser, Jacob Scipio et Ivory Aquino, avec Michael Keaton prêt à reprendre son rôle de Bruce Wayne.





Scarabée bleu Recevra une sortie en salles

Images de Warner Bros.

Aux côtés de Fille chauve-sourisl’oeuvre nous donne un autre regard sur Scarabée bleuavec l’image révélant une fois de plus à quel point la super-combinaison sera précise lorsqu’elle arrivera sur grand écran. Scarabée bleu se concentrera sur Cobra Kaï star Xolo Maridueña dans le rôle de Jaime Reyes, qui est en fait la troisième personne à assumer le rôle de Blue Beetle. Tout comme les Blue Beetles avant lui, Reyes acquiert ses pouvoirs après avoir découvert un « scarabée sacré », qui s’attache à son dos et se transforme en costume de combat noir et bleu lui permettant de combattre à la fois les crimes au niveau de la rue et de se lancer dans des missions plus nobles dans l’espace. .

Réalisé par Angel Manuel Soto d’après un scénario de Gareth Dunnet-Alcocer, Scarabée bleu met en vedette Bruna Marquezine, Belissa Escobedo, George Lopez, Adriana Barraza, Elpidia Carrillo, Damián Alcázar, Raoul Trujillo et Susan Sarandon aux côtés de Xolo Maridueña dans le rôle de Jaime Reyes. Le projet était initialement prévu pour une sortie exclusive sur HBO Max, un peu comme Fille chauve-sourismais a depuis reçu une sortie en salles. Scarabée bleu devrait sortir aux États-Unis le 18 août 2023.

Les fans de DC ont beaucoup à attendre en dehors de Fille chauve-souris et Scarabée bleu. Aquaman de Jason Momoa sera bientôt de retour dans la suite à venir Aquaman et le royaume perdu; Zachary Levi fera également un retour en tant que super-héros dans Shazam ! Fureur des Dieux; Dwayne Johnson fera enfin ses débuts à DC en tant que Adam noir; et le réalisateur Andy Muschietti exploreront bientôt le multivers DC dans Le flash.

Le Comic-Con de San Diego commence le 20 juillet 2022.