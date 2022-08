Batgirl aurait présenté Killer Moth comme antagoniste supplémentaire

Après l’annulation choquante de Fille chauve-souris, les détails de l’intrigue et les apparitions potentielles de personnages font maintenant surface sur les réseaux sociaux. Outre le retour emblématique de Fraser au cinéma grand public et la prise de pouvoir mouvementée de Michael Keaton en tant que Batman, Fille chauve-souris était censé comporter un antagoniste secondaire.

Dans une information récente apparue en ligne, il est confirmé que Killer Moth serait présenté dans le film. Le cascadeur et combattant Jules Wallace a confirmé la nouvelle (passant par CinémaBlend) en partageant une photo de lui en tant que Killer Moth. Wallace devait doubler pour le personnage sur les plateaux.

Il a partagé une image de lui-même vêtu d’une tenue de gangster-mafia, enfilant une chaîne sur sa tenue en cuir. Il a également partagé une photo montrant un grand tatouage « Moth » à l’arrière de sa tête rasée. Il a écrit dans la légende,

Cela ne semble pas très utile de garder le silence à ce sujet maintenant, et ça craint que nous ne le verrons pas à l’écran, mais voilà. Doublé « Killer Moth » dans Batgirl, avec mon pote Stevie qui a doublé le commissaire Gordon. Un tournage assez long et chaotique, mais nous avons passé un bon moment et heureux de voir de nombreux acteurs et équipes américains et européens partir avec un amour pour Glasgow et l’Écosse.

On ne sait pas à quel point le rôle de Killer Moth dans le film aurait été étendu, mais son équipe potentielle avec Firefly aurait pu convenir. Les deux ont été présentés comme collaborateurs dans Batgirl : première année scénario. Et depuis Fille chauve-souris était une histoire d’origine, il aurait pu y avoir des éléments tirés de Batgirl : première année problèmes de bande dessinée dans le contexte des représentations en direct de Killer Moth et Firefly.

Traits de caractère supposés de Killer Moth dans Fille chauve-souris

Supposons que l’apparence de Wallace soit considérée comme le look final du personnage. Dans ce cas, cette version de Killer Moth n’aurait pas été un super-vilain techniquement armé, du moins pour ce film. La tenue vestimentaire et la tenue de Wallace semblent être celles d’un membre du crime organisé à Gotham. Dans les bandes dessinées, Killer Moth, comme Batman, utilise un équipement techniquement avancé et un costume pour commettre des crimes. Il a même un véhicule qu’il appelle « Mothmobile ».





On ne sait pas quel acteur aurait incarné le personnage alors que Wallace confirme qu’il était un double sur les plateaux. Nous ne savons pas non plus quelle itération du personnage serait apparue dans Fille chauve-souriscar trois différents apparaissent dans les bandes dessinées dans des numéros distincts.

Les détails de l’intrigue récemment révélés par Batgirl suggèrent également que Brendan Fraser jouait la version de Firefly de Ted Carson et aurait été responsable de la mort de la mère de Barbara. Il se peut qu’il ait conspiré avec Killer Moth pour commettre le meurtre et qu’ils aient été associés, tout comme Black Mask et Victor Zasz dans Oiseaux de proie.

D’après les détails de l’intrigue rapportés, il semble que Fille chauve-souris aurait pu être une entreprise de super-héros intéressante, mais maintenant, l’ardoise DC Extended Universe va de l’avant avec Shazam ! : La fureur des dieux, Aquaman et le royaume perdu, Le flashet alors Scarabée bleu. Le prochain épisode de la franchise serait Adam noiravec Dwayne Johnson.