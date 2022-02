Batgirl arriverait sur HBO Max d’ici la fin de 2022

Le producteur de films modernes Homme chauve-souris, Michel Usona révélé la date de sortie possible dans laquelle nous verrons la prochaine bande de « Fille chauve-souris » sur la plateforme HBO Max. Uslan a été producteur exécutif de presque tous les films de Batman, de celui réalisé par Tim Burton en 1989, jusqu’à »Batman Returns » en 1992, qui mettait en vedette Michel Keton, jouant le chevalier noir.

Le producteur a également produit d’autres films tels que »Joker », le prochain »The Batman » et maintenant »Batgirl ». Keaton devrait reprendre son rôle de Batman dans ce nouveau film de la version féminine de Batman, sachant cela, Uslan a partagé une photo sur Facebook de Keaton dans son costume de Batman, avec la phrase « Coming back in November… .and December … ou chaque fois que… Michael Keaton est de retour. »

Cette nouvelle publication pourrait nous donner la référence que » Batgirl » sera présentée en première sur HBO Max en novembre ou décembre de ce 2022, mais cela n’a pas encore été confirmé par la plateforme de streaming, ni par Warner Bros. La photo a été initialement partagée par Keaton et, bien qu’elle ne montre pas directement l’acteur dans son costume de Batman, on peut voir la silhouette menaçante de le chevalier noir, complet avec capuche et cape.

L’acteur reprendra son rôle de Bruce Wayne/Batman dans le prochain film »Batgirl », actuellement en tournage à Glasgow, en Écosse. Avec »Batgirl », Keaton reprendra également son rôle de Batman dans »Le flash ».

C’est en décembre 2021 qu’il a été confirmé que Keaton apparaîtrait dans l’univers cinématographique étendu de DC, avant d’être officiellement confirmé lorsque la star de » Batgirl », Leslie Gracequi jouera Barbara Gordon/Batgirl, a accueilli l’acteur vétéran de Batman dans le film.

Batgirl a été annoncé pour la première fois en mars 2017 et il a été confirmé en 2021 que les co-réalisateurs Adil El Arbi et billall fallah reprendrait le projet d’un scénario de Christina Hodson, qui a écrit l’histoire de « The Flash » et « Birds of Prey ».

« Avec Batgirl, nous espérons emmener le public dans une balade amusante et voir une autre facette de Gotham City », a déclaré le producteur. Kristin Burr en mai 2021. « Le scénario de Christina est plein d’esprit. Arbi et Fallah ont une énergie pleine d’excitation et de joie contagieuse, ce qui en fait les cinéastes parfaits pour ce Batproject. Et je suis ravi d’en faire partie. » l’univers DC, ce qui est génial.