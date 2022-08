Batgirl a rapporté que les détails de l’intrigue suggèrent une nouvelle histoire d’origine avec des œufs de Pâques

Le débat terminé Batgirl l’annulation soudaine et inexplicable fait rage. Le film, qui se déroule dans l’univers étendu de DC, a été mis de côté sous la nouvelle direction de Warner Bros. Discovery en raison de mauvais résultats de dépistage. L’annulation a soulevé plusieurs questions sur les décisions de gestion de WBD, leur vision de l’activité de streaming et la décision globale de divertissement. Étant donné que le film avait déjà subi une production primaire et avait nécessité des investissements substantiels, l’annulation a suscité des réactions mitigées de la part des fans. En revanche, les acteurs et l’équipe de Fille chauve-souris ont exprimé leur déception.

Maintenant, grâce à son podcast, La villeMatthew Belloni a fait la lumière sur les détails potentiels de l’intrigue de Fille chauve-souris. Le film, mettant en vedette Leslie Grace dans le rôle principal, était censé être une nouvelle histoire d’origine pour le personnage. Les nouveaux détails suggèrent que Fille chauve-souris aurait pu être une adaptation brute d’un film de bande dessinée sans éléments métahumains, allant ainsi directement aux racines du personnage.

FILM VIDÉO DU JOUR

Ils essayaient de comprendre quelle était la fin, mais comme les fondamentaux ici, les enjeux sont petits. Firefly n’est qu’un mec en costume qui a peut-être ou non tué la mère de Batgirl au début; c’était un incendie ou quelque chose comme ça. Je ne veux pas entrer dans les détails de l’intrigue, dont il a dit [was] très alambiqué et impliqué plusieurs petits amis et patrons de la mafia, et il peut y avoir ou non une référence à Jason Todd, qui est un grand personnage de l’univers DC, mais il n’y a pas de Robin dans ce film. Ils montrent le masque Catwoman de Michelle Pfeiffer, un joli petit œuf de Pâques, bien que Michelle Pfeiffer ne soit pas dans le film. C’était censé venir après Flash.

Les détails révèlent comment Firefly de Brendan Fraser aurait été mis en place. La référence aux «patrons de la mafia» aurait pu concerner le personnage de Jacob Scipio appelé Anthony Bressi. La référence au masque de Michelle Pfeiffer de Le retour de Batman aurait pu solidifier la fusion des films de Tim Burton dans le DCEU. Toutes ces idées semblent être une bonne approche collective pour amener le personnage de Barbara Gordon à l’écran. De plus, les détails de la présence du film dans la chronologie auraient pu clarifier les plans futurs de DCEU pour Batman et en tant que franchise.

Batgirl était censé venir après le flash

Batgirl a d’abord été annoncé comme un original de HBO Max avec les réalisateurs Adil Arbi et Billal Fallah qui y sont attachés. Le duo de réalisateurs était censé travailler sur le film après avoir terminé Mme Marvel de Marvel Studios. Après que Leslie Grace ait été confirmée comme chef de file, le film a également signé Michael Keaton en tant que Batman, reliant les points entre les films Batman de Tim Burton et l’univers étendu de DC. Bien que peu étendu, le rôle de Keaton dans le film aurait pu mettre fin à la confusion sur la chronologie des événements de DCEU, apportant de la cohérence à la continuité partagée. Maintenant que le film est annulé, la franchise appelle à nouveau à la confusion et à la spéculation.





Les détails de Belloni sur l’intrigue du film correspondent aux rumeurs selon lesquelles la vision de Snyder pour DCEU serait effacée et réécrite dans Le flash. Ces spéculations suggéraient comment Le flash ouvrirait la voie au Batman original de Michael Keaton pour remplacer le Batman de Ben Affleck des films de Snyder. Bien que ces spéculations aient été contestées, cette décision aurait permis à Warner Bros. et DC Films de s’écarter officiellement de la chronologie établie de Snyder dans ses trois premiers films. Cependant, avec Fille chauve-souris annulé et Affleck enfilant à nouveau le capot pour le Aquaman la suite laisse entendre que la chronologie originale est toujours en place.

Selon les rapports, le film devait se dérouler après Le flash. Après le remaniement de DC dans le calendrier de sortie, les choses se sont compliquées car Fille chauve-souris conservait toujours la version 2022, et Le flash a été repoussé à 2023, ce qui a accru la confusion quant à la continuité de la franchise. Maintenant, nous savons pourquoi Batgirl la date de sortie n’a pas été mise à jour.





Les rapports de dépistage disent que Fille chauve-souris n’était pas si bon qu’un film, et les premières réactions des fans au premier regard officiel de Leslie Grace n’étaient pas très appréciées. Cependant, une faction de fans a soutenu le film, principalement en raison de l’implication de Brendan Fraser en tant que méchant principal. Le film aurait pu nous offrir une histoire prometteuse, mais maintenant il est peu probable que cela se produise.