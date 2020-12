Bataille ARM: la Surface Pro X est beaucoup plus lente que le MacBook Air M1

Une tablette Windows et un ordinateur portable Apple avec des puces ARM à économie d’énergie ont été autorisés à se concurrencer dans la comparaison de référence. Plus précisément, la Microsoft Surface Pro X s’est avérée considérablement plus lente que l’Apple MacBook Air avec la puce M1.

« Windows avec des puces ARM avait besoin d’un miracle ». Du moins, c’est ce qu’écrit PC World après une bataille de référence entre le Surface Pro X et le MacBook Air M1. Microsoft a récemment publié la version bêta d’un émulateur 64 bits pour Windows 10 sur ARM, mais la mise à jour ne modifie pas les performances comparativement médiocres. PC World a testé la Surface Pro X avec le Microsoft SQ1 et non le nouveau SQ2, mais cette dernière puce n’a qu’une fréquence d’horloge légèrement plus élevée. Cela ne devrait donc pas faire une grande différence.

MacBook Air avec la puce M1 est considérablement plus rapide

Le Surface Pro X a obtenu 731 points dans le test monocœur de Geekbench, tandis que le MacBook Air M1 a atteint 1730 points. Dans le test multicœur, 2 734 points sont comparés à 7 454 points. Les différences semblent tout aussi importantes dans Cinebench et Handbrake. Selon Handbrake 0.99.0, la Surface Pro X est encore plus lente que la Surface Pro 3 avec un ancien Intel Core i5-4300 en termes de traitement vidéo.

Prévisions sombres pour Windows sur ARM

PC World tire de nombreuses conclusions de la comparaison. De plus, étant donné que Qualcomm n’a pas sorti de puce Windows-on-ARM significative depuis deux ans et n’envisage actuellement pas de le faire, Windows avec des processeurs ARM a besoin d’un « miracle » pour réaliser la percée. En plus d’une puce ARM nettement plus puissante, d’autres améliorations de Windows sont également nécessaires. Sinon, l’avenir de Windows on Arm semble sombre.