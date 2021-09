Basil Hoffman décède, star du blues de Hill Street 83

Le blues de la rue des collines Star Basil Hoffmann est décédé à l’âge de 83 ans. La nouvelle de la mort de la star a été annoncée par son manager Brad Lemack qui a posté un message sur Twitter. Hoffman était un acteur de personnage bien-aimé qui est apparu dans de nombreux films et émissions de télévision au cours des années 1970 et 1980, mais c’était le rôle d’Ed Greenglass dans Le blues de la rue des collines qui l’a fait aimer de nombreux fans. Aucune cause de décès n’a été révélée, mais l’acteur est décédé le 17 septembre.

Dans son tweet, Lemack a écrit à propos du Le blues de la rue des collines hors concours, « » Triste nouvelle d’annoncer aujourd’hui le décès de mon client de longue date (40 ans !) et de mon ami Basil Hoffman. Basil était un acteur de carrière prolifique qui a remporté plus de 200 crédits au cinéma, à la télévision et sur scène. Mec classe. Talent classique. Héritage intouchable. Une carrière bien méritée et respectée. »

La carrière de Hoffman a commencé dans les années 1960, mais il travaillait toujours jusqu’à sa mort et est apparu dans un large éventail de séries et de films, et semblait être l’un de ces acteurs qui pouvaient réussir à traverser n’importe quel genre et se l’approprier.

Hoffman est né en 1938 à Houston, au Texas. Après avoir passé deux ans à l’American Academy of Dramatic Arts de New York, il a travaillé dans la ville pendant treize ans, assumant de nombreux rôles sur scène, des centaines de publicités télévisées et quelques petits rôles dans des émissions télévisées telles que Une vie à vivre sur ABC. Son premier rôle au cinéma l’a vu apparaître avec Sophia Loren dans statue de la Liberté avant de faire un voyage à Los Angeles au milieu des années 1970. Au cours des deux années suivantes, son nombre d’apparitions à la télévision a grimpé en flèche alors qu’il a assumé des rôles d’invité dans Les fichiers Rockford, Police Woman, Columbo, M*A*S*H*, Kojak et Sanford et fils et avait également des rôles récurrents dans Ellery Reine et Chevilles carrées.

Au cours de cette décennie, Hoffman a trouvé sa place dans l’industrie cinématographique et, au cours des décennies suivantes, il s’est retrouvé à travailler avec certains des plus grands réalisateurs de l’industrie tels que Steven Spielberg, Ron Howard, Blake Edwards, Sydney Pollack et Robert Redford entre autres. . Ses plus grands films étaient Rencontres rapprochées du troisième type, tous les hommes du président, la boîte, mon année préférée, et les deux films oscarisés Les gens ordinaires et L’artiste.

En dehors de ses rôles à l’écran, Hoffman a également enseigné et entraîné en privé, et était souvent un conférencier invité dans un certain nombre d’institutions. Il est devenu l’envoyé culturel du département d’État américain au Liban et a enseigné à la fois le théâtre et la mise en scène dans un certain nombre d’universités du pays. Il a été membre du conseil d’administration de la Screen Actors Guild et membre de l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences et de l’Academy of Television Arts and Sciences. Il a également écrit des manuels d’acteur tels que Lecture à froid et comment être bon dans ce domaine, et Agir et comment être bon dans ce domaine.

Au moment de sa mort, Hoffman avait deux films en post-production, mais aussi trois films sur le point d’entrer en production et trois autres qui venaient d’être annoncés, prouvant qu’il était l’un de ces acteurs qui ont littéralement agi jusqu’à la fin. Nos pensées et nos condoléances vont à la famille et aux amis de l’acteur en ce moment. Cette nouvelle est née sur Deadline.

Sujets : Avis de décès