Grounded: Basée sur les 50 jeux les plus joués sur Xbox

Grounded est le premier jeu d’Obisidian Entertainment dans le cadre de Xbox Game Studios et est disponible en accès anticipé depuis le 28 juillet dernier.

Disponible pour Xbox One, PC et Xbox Game Pass, Grounded est un jeu d’action et d’aventure, avec des éléments de survie, conçu pour être joué avec des amis, qui vous aideront dans cette expérience dans laquelle vous jouez avec des personnages miniatures.

Depuis son lancement, Grounded a suscité une immense curiosité et a réussi le jour du lancement être le best-seller sur Steam, un poste qu’il occupe toujours, étant l’un des 4 jeux de Xbox Game Studios parmi les 10 meilleurs vendeurs du magasin Valve.

L’enthousiasme entourant Grounded est toujours perceptible dans sa performance sur Twitch, où il a passé les trois premiers jours de sa vie. comme l’un des jeux les plus regardés, des paramètres qui remplissent certainement Obsidian d’enthousiasme.

Cependant, cet enthousiasme sur Steam ne semble pas s’étendre à la Xbox, où Grounded n’a pas réussi à faire la liste des 50 jeux les plus joués sur Xbox Live de Microsoft.

En parcourant les listes de plus de joueurs dans le Portugal et Brésil vous ne trouverez pas le nouveau jeu Obsidian parmi les jeux les plus populaires, qu’ils soient joués ou achetés.

La même chose se produit dans d’autres territoires comme États Unis, Royaume-Uni ou Mexique, où, au moment de la rédaction de cet article, Grounded n’apparaît pas dans la liste des 50 jeux les plus joués ou des 50 jeux les plus vendus.

Comme mentionné, Grounded est disponible sur Xbox One et également via le Xbox Game Pass au format d’accès anticipé, ce qui peut aliéner les consommateurs.