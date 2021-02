Basé sur le golf. Volkswagen Caddy MPV est l’alternative aux mini-fourgonnettes

Avec une capacité de 5 ou 7 places, le nouveau Volkswagen Caddy MPV est déjà en vente au Portugal, qui partage la plate-forme MQB avec la Golf VIII. Se présentant comme une alternative aux mini-fourgonnettes, elle a les principaux arguments en matière d’espace et d’équipement. Prix ​​déjà connus.

Volkswagen Commercial Vehicles a commencé à vendre la cinquième génération du Caddy sur le marché national, qui propose des modèles spécifiques pour le transport de passagers, appelés MPV, avec cinq ou sept sièges, se présentant comme une alternative aux mini-fourgonnettes.

Comme il partage la plate-forme modulaire croisée (MQB) avec la Volkswagen Golf VIII, le nouveau Caddy a reçu de nombreuses innovations technologiques introduites dans ce modèle, y compris le tableau de bord et l’architecture de contrôle.

Les interfaces interactives pour le conducteur et le passager sont constituées par le nouveau «Digital Cockpit», qui propose en option un tableau de bord numérique et des systèmes radio et d’infodivertissement avec écrans de 6,25 pouces, 8,25 pouces et 10 pouces.

Parmi les nouvelles fonctionnalités de la cabine, les surfaces tactiles numériques pour les fonctions de menu lumière, audio et multifonction sont à souligner. La commande rotative traditionnelle des feux est remplacée par le panneau tactile «Light & Sight», situé à gauche du conducteur.

Le Volkswagen Caddy MPV est disponible en deux longueurs de carrosserie – Normal et Maxi – avec cinq ou sept sièges, associés à des moteurs 2.0 TDI de 102 et 122 ch ou 1.5 TFSi de 114 ch, avec une boîte manuelle à six vitesses ou un double embrayage (DSG ) de sept relations.

Cinq ou sept sièges

Le Caddy MPV est commercialisé de série avec cinq sièges et, en option, une troisième rangée de sièges est disponible, ce qui lui permet d’être transformé en un véhicule sept places.

Les sièges de la dernière rangée peuvent être retirés individuellement pour offrir la plus grande flexibilité. Ces versions passagers offrent un volume de chargement utile allant jusqu’à 2556 litres et même avec les cinq sièges en position normale, il offre toujours un volume de 1213 litres.

Le Volkswagen Caddy MPV est disponible en conduite autonome de niveau 2, grâce à la combinaison de systèmes d’assistance tels que «Travel Assist», le nouveau volant multifonction avec condensateurs, «Side Assist», «Rear Traffic Alert», «Lane Assist», «Régulateur de vitesse adaptatif» avec assistant de collision frontale «Front Assist» et double embrayage à sept rapports (DSG).

Trois niveaux d’équipement

Le Volkswagen Caddy MPV est proposé en trois niveaux d’équipement: Caddy, Life et Style.

L’équipement de série comprend un volant multifonction, deux portes coulissantes latérales, un système radio avec écran de 6,5 pouces, la climatisation et un système de détection de fatigue.

Le niveau d’équipement Life ajoute aux jantes en alliage de 16 pouces, un système d’infodivertissement avec un écran de 8,25 pouces, une table pliante pour la deuxième rangée de sièges, des barres de toit (noires), des pare-chocs couleur carrosserie, des rétroviseurs extérieurs rétractables à régulation électrique et console centrale chauffante avec accoudoir central et réglage des supports lombaires du siège conducteur.

Le haut de gamme du Caddy MPV est le Style, qui comprend des jantes en alliage de 17 pouces, des phares et des feux arrière à LED, une aide au stationnement ParkPilot (avant et arrière), des barres de toit argentées et un ensemble extérieur chromé.

L’intérieur de cette version premium est doté d’un volant multifonction en cuir, de la climatisation automatique (Air Care Climatronic), d’App Connect, de housses de siège en «ArtVelours» et, pour la première fois, d’instruments numériques (Digital Cockpit).

Le Volkswagen Caddy MPV est maintenant disponible chez les concessionnaires de véhicules utilitaires Volkswagen avec des prix de détail à partir de 32 979 euros.

