Basé sur Killer Talks d’une histoire vraie jouant au chat et à la souris et les possibilités de la saison 2

Comme l’a noté Entertainment Weekly, la finale de la saison 1 de Basé sur une histoire vraie a vu Matt (joué par Tom Bateman) tuer Ruby (joué par Priscilla Quintana) et laisser son corps sur Ava (joué par Kaley Cuoco) et la propriété locative de Nathan (joué par Chris Messina). Le couple est alors obligé de décider ce qu’il va faire du corps. La saison se termine avec le mari de Ruby, Simon (joué par Aaron Staton), marchant sur Ava et Nathan alors qu’ils tentent de nettoyer le sang de Ruby sur le sol.

Avec Cucou, Messina et Bateman tous d’accord pour revenir pour une deuxième saison de Basé sur une histoire vraieBateman a déclaré que Craig Rosenberg (créateur de la série et producteur exécutif) avait déjà des idées pour des saisons supplémentaires.

Bateman a déclaré à EW : « Il a vraiment ce plan tracé dans sa tête. Et j’ai l’impression qu’avec la fin, la saison 1 est tellement délicieuse. Et vous pensez : « Prenons-en une seconde portion, s’il vous plaît. » »

Tout en discutant de la façon dont il s’est préparé pour son rôle de tueur en série Matt, Bateman a déclaré qu’il avait lu Le test du psychopathe par Jon Ronson. Il a dit: « Le genre de chose commune avec tous ces différents psychopathes, c’est qu’ils n’ont aucune empathie, qu’ils observent constamment les gens à qui ils parlent et créent très, très rapidement un masque qu’ils portent, qui est agréable à la personne afin de la séduire et de la contrôler efficacement. Et ça a été un point de départ incroyable pour moi.

Tom Bateman a déclaré que son personnage « Matt Kind résume toute l’énergie de la série »

Bateman a ajouté qu’il « se sent très chanceux » d’avoir interprété le personnage en disant : « D’une certaine manière, Matt résume en quelque sorte toute l’énergie de la série, vous voyez ce que je veux dire ? Il est très, très sombre. Il est très, très drôle. Il est stupide. Il est vaniteux. Il est narcissique. Il essaie parfois d’être gentil, tendre et attentionné. Il peut être un gars sympa. Il est tout cela réuni en une seule personne. le battement de cœur de la pièce juste en jouant ce rôle. »

A la fin du dernier épisode de la saison 1, Matt se retrouve avec Tory; cependant, on ne sait pas depuis combien de temps ils sont impliqués. Bateman a déclaré à EW : « Mon instinct avec ça est que c’est une sorte de jeu pour être encore plus loin derrière les lignes ennemies. Parce que Matt peut les sentir s’éloigner de lui, il peut sentir qu’ils ont un peu peur, ils sont dans Et il pourrait y avoir un monde dans lequel ils iraient voir la police, avoueraient tout et diraient : ‘Envoyez-nous en prison.’ Et le moyen d’arrêter ça, c’est d’en faire non seulement les deux, mais aussi sa sœur. »

Bateman a noté que c’est quelque chose qu’il aimerait approfondir dans Basé sur une histoire vraie. Il a dit: « Personnellement, j’aimerais le voir baiser un peu plus avec leur unité familiale. Je pense que ce que j’ai apprécié en tant qu’acteur, et je pense que Matt en tant que personnage aime, c’est ce genre de délicieux chat-et -le truc de la souris où il aimait être le chat de leurs souris. Alors j’aimerais voir ça beaucoup plus. »

Bateman a ajouté: « Cela peut devenir un jeu d’échecs à ce stade, où ils se connaissent tous, ils savent tout les uns des autres. Les trois essaient de se contrôler, et ils essaient de me garder sur le rênes, et j’essaie de mordre les rênes et de les tirer de la falaise. Et je pense que ce genre de tir à la corde est assez amusant. J’aimerais que cela se produise, personnellement.

L’acteur a également admis qu’il aimerait voir Matt « transpirer un peu » et finir « dans un peu d’eau chaude ».

Pourtant, Bateman a noté que pour le moment, « Nous devons juste voir si un public s’y met et l’apprécie vraiment. Et j’espère qu’ils le feront, car nous nous sommes bien amusés à le faire, et je pense qu’il y a plus de chemin à parcourir pour être exploré avec lui. »