BARSKINS REASON 2: nouvelle date de sortie, distribution, bande-annonce, intrigue et tous les détails que vous devez savoir !!!

Il s’agit de la web série dramatique américaine du même nom d’Annie Proulx en mai

25, 2020.

BARSKINS RAISON 2 DATE DE SORTIE

Les fans exigent la saison 2, l’émission a terminé son premier mois

et la chaîne a le temps de répondre aux téléspectateurs et de renouveler pour un

la deuxième saison et la situation pandémique en cours COVID-19 s’est arrêtée

la production de séries télévisées et pourrait en être une. Les gens avec impatience

en attente de regarder la série Web en raison de la situation actuelle corona

virus, la date peut être retardée et la date de sortie confirmée sera

publié dans les années à venir et doivent attendre la date de sortie exacte et

il n’y a pas de bande-annonce officielle et la bande-annonce est publiée dans les années à venir et

attendons de regarder la bande-annonce car c’était l’une des super séries et nous avons

attendre et regarder cela fait beaucoup de rebondissements parmi les gens.

BARSKINS REASON 2 CAST

 Aneurin Barnard comme Hamish Goames.

 Christian Cooke comme Ren Sel.

 David Thewils comme Claude Trepagny.

 James Bloor comme Charles Duquet.

 Kaniehtiio Horn comme Mari.

TERRAIN DE BARSKINS RAISON 2

Chloé apprend à manipuler d’autre part le beau de Julie

l’instructeur rend Todd jaloux et explore le monde du speed dating.

Leur dynamique relationnelle intrigue et finalement leur propre

eux-mêmes et une pression plus chaotique sur les plans pour épouser Nic et Todd

lutte pour obtenir sa liberté alors qu’il est fatigué d’être traité comme un enfant et apprend

comment l’autre professeur rend Todd un peu nerveux et Faye explore

le speed dating. C’est la collection de séries Web la mieux notée avec les États-Unis

et sa réputation sans une des explications de la longue et

plusieurs raisons ont été créées pour le service et la première saison se termine par

Il reste des questions et une autre saison et j’espère qu’une autre saison sera

répondre à toutes les questions répondra à toutes les réponses.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂