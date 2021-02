Bars, l’application Facebook pour faire rapper aussi votre tante

Le rap ce n’est certainement pas une forme d’art pour tout le monde, pourtant le groupe Facebook il semble fermement résolu à le faire. Dans un geste surprise, la société de Mark Zuckerberg a en fait lancé Bars, une nouvelle application qui fournit bases préenregistrées à tous les utilisateurs pour leur permettre de combinez-les avec vos propres vers rap et diffusion le résultat au format vidéo comme c’est le cas depuis un certain temps avec les plateformes basées sur la viralité comme TikTok.

D’où viennent les bars

Bars est en fait un produit de l’équipe d’expérimentation de nouveaux produits, ou Équipe NPE, de Facebook: un noyau de développeurs dédiés à la recherche et au développement dans l’entreprise. Leur but est concevoir la prochaine application de plusieurs millions de dollars à intégrer au catalogue du groupe Facebook, en expérimentant des formats et des idées loin de ceux qui sont au cœur des applications actuelles de la multinationale. Ce sont les mêmes personnes qui ont lancé en quelques années Collab, Whale et Hobbi, trois pour collaborer avec des musiciens, créer des mèmes et garder une trace de leurs passe-temps préférés. Aucune de ces idées n’a eu beaucoup de chance et toutes ont été largement abandonnées par la société mère, mais Facebook espère évidemment que le sort de Bars est différent.

Comment fonctionnent les barres Facebook

L’idée derrière l’application est en fait intéressante. outre des centaines de bases professionnel pour chanter leurs paroles, l’application comprend un système de suggestion de texte, une sorte de clavier à saisie semi-automatique qui permet aux débutants de noter leurs couplets les aidant à trouver des rimes qu’ils ne peuvent atteindre. Afin de ne rien manquer, le format vidéo choisi est le plus populaire du moment: vertical et d’une durée maximale de 60 secondes. La navigation dans les clips produits rappelle également des plateformes comme TikTok ou Instagram’s Reel: les vidéos parcourent un flux infini et peuvent recevoir appréciations et commentaires; les développeurs apporteront bientôt des effets vocaux dans l’application, y compris l’inévitable réglage automatique.

Quand il arrive et qui peut télécharger Bars

Bars est déjà disponible pour les appareils iOS, mais malheureusement, tout le monde ne peut pas utiliser l’application. S’agissant d’un produit expérimental, le nombre d’utilisateurs est également limité par un système d’entrée échelonné qui est pour le moment bloqué. Bientôt, les développeurs ouvriront des invitations pour les utilisateurs américains, puis les étendront à ceux résidant dans d’autres pays; pour avoir des nouvelles sur ce front, le conseil de l’équipe NPE est de suivre la page Instagram de l’application.

