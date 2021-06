Barry Williams dit que son passage dans « Brady Bunch » a été « intense » et « maladroit »

L’adolescence est difficile pour tout adolescent. Maintenant, imaginez être un adolescent qui grandit en public dans une série télévisée très populaire comme « The Brady Bunch ».

Barry Williams n’a pas du tout à imaginer, puisqu’il l’a fait: il a joué Greg dans la série de 1969 à 1974 (et dans quelques émissions spéciales et films depuis), et a récemment déclaré à « Today Extra » australien que c’était très stressant. a l’heure.

Les enfants de « The Brady Bunch ». Michael Ochs Archives

« Les années ont été des années très intenses pour moi », a-t-il déclaré. « Toutes mes années d’adolescence, 14 à 20 ans, étaient sur ‘The Brady Bunch’. »

Au moins, il n’était pas seul ; les cinq autres acteurs qui ont joué ses frères et sœurs traversaient leur propre puberté et les choses pourraient devenir « gênantes », a-t-il déclaré.

« Il y a eu beaucoup de changements », a déclaré Williams, 66 ans. « Vous pouviez entendre la voix changer, vous pouviez voir les cheveux changer, vous pouviez voir les poussées de croissance se produire avec nous tous. Donc, c’était parfois gênant et parfois amusant. Mais j’ai toujours aimé que les gens regardent la série. «

Cinq membres de l’ancien casting vont bientôt passer du temps ensemble, dans le prochain film de vacances « Blending Christmas » de Lifetime. Avec Williams, Christopher Knight (Peter), Mike Lookinland (Bobby), Susan Olsen (Cindy) et Robbie Rist (Oliver) devraient apparaître dans le film.

Barry Williams dans « Celebrity Wife Swap » en 2014 Bruce Stidham / Walt Disney Television via Getty Images

Plusieurs membres de la distribution se sont également réunis en 2019 pour la série HGTV « A Very Brady Renovation », dans laquelle ils ont aidé à réparer l’intérieur de la maison dont l’extérieur a été utilisé dans la série.

Comme l’a noté Williams, toutes leurs expériences partagées ont gardé beaucoup d’entre eux proches, même à ce jour. « On entretient nos relations, on a vu tous les grands événements de notre vie ensemble : des mariages, des enfants, parfois des mariages qui se séparent. »

Il a ajouté: « Maintenant, nos enfants obtiennent leur diplôme. Nous avons toujours eu une famille Brady ensemble. »

