Barry : tout ce qu’il faut retenir de la deuxième saison

HBO

Le 24 avril, le troisième volet de la fiction dirigée par Bill Hader arrivera sur HBO. Les 16 épisodes ci-dessus sont disponibles sur HBO Max.

©IMDBLa série créée par Bill Hader revient ce week-end.

De la main de Barry, projet de loi hader démontré à un public plus large la gamme d’acteurs dont il dispose. Ceux qui le suivent depuis ses pas jusqu’à Saturday Night Live et ils l’ont vu dans des films comme super mal ou le grand Les jumeaux squelettes Ils savent de quoi cet artiste est capable. En 2018, il se lance dans la création de sa propre fiction et le fait accompagné de sa compagne Alec Bergavec qui sont partagés les lauriers de cette belle histoire récompensée par 6 Emmys.

Le 24 avril, il arrivera à HBO (et peut également être vu en streaming par hbo max) la troisième saison de Barry. Trois ans se sont écoulés depuis la fin du deuxième opus, il est donc probable que, à moins d’avoir fait un rewatch, vous ayez oublié plusieurs aspects clés qui ont laissé les 16 épisodes diffusés jusqu’à présent. Pour cette raison, nous avons créé un petit guide avec les personnages principaux.

+ Qu’est-il arrivé à chaque personnage de Barry jusqu’à présent ?

Barry

Comme on le voit vers la fin de la deuxième saison, Barry était complètement en difficulté: Fuches Monroe l’a trahi et a dit Gène Cousineau qui était responsable du meurtre Janice Moss, cela pourrait donc rompre la relation entre l’étudiant en art dramatique et son professeur. D’autre part, il y a eu une rupture dans sa relation avec sortie après avoir été complètement exposée avec ses représentants et il a obtenu un rôle dans un film presque sans y penser. Sa jalousie et son indignation étaient à la surface, juste à un moment où tout vacille pour Barry.

Cousineau

Le personnage interprété par Henri Winkler était sur le point d’être tué par Fuchés, qui n’a pas eu le courage d’appuyer sur la gâchette. Cependant, avant d’échapper à la police, il lui a dit que Barry il avait assassiné l’amour de sa vie et l’avait laissé complètement brisé. Les deux voyant le cadavre de Janice comment savoir ce qui a été fait par Barry c’était trop pour un Cousineau sous le choc, qu’il devra voir quoi et comment faire pour avancer.

Écheveau

L’adorable gangster joué par Anthony Carrigan laissé presque seul après Barry furieusement fait irruption dans le monastère pour assassiner toutes les personnes présentes. Après l’avoir laissé en vie, on l’a vu recevoir un nouveau membre de la mafia tchétchène qui l’a prévenu qu’il devait retourner dans son pays, alors il faudra aussi voir comment il fait pour continuer à Los Angeles, qui semble être votre place dans le monde.

sortie

le caractère de sortie était à la croisée des chemins avec la pièce qu’ils ont faite, où au moment de dire sa vérité, il a choisi de la changer et de montrer au monde qu’il avait affronté la violence Sam. Comme nous l’avons vu, cela a servi au public à la prendre comme référence et il semble que cela lui a laissé les portes ouvertes pour grandir dans Hollywood. En ce sens, la chose intéressante sera de voir jusqu’où son mensonge continue dans la poursuite de la réalisation du rêve d’être une star.

Fuchés

Après avoir coupé absolument tous les ponts avec Barry, a trouvé refuge entre les Tchétchènes et les Boliviens qu’il a réussi à unir. Cependant, Barry il a réussi à entrer dans le monastère et, en quelques secondes, a mis fin à son grand plan en assassinant tout le monde. Heureusement, les Tchétchènes n’étaient pas au courant de leur querelle avec Barry et ils l’ont sauvé juste à temps pour qu’il échappe au massacre.

