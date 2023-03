Barry, saison 4 : HBO Max a sorti la bande-annonce finale

HBO

La série créée et interprétée par Bill Hader reviendra en avril, avec sa dernière saison. Vous pouvez le regarder sur HBO et HBO Max.

© IMDbBarry.

Barry est une série de HBO créé et mettant en vedette Bill Hader, qui a été lancé en 2018 et maintenant, cinq ans plus tard, se prépare à sa fin. La série a été acclamée par la critique et les téléspectateurs pour son originalité et l’incroyable performance de Hader dans le rôle-titre, ainsi que pour ses scripts brillants.

L’intrigue de la série suit Barry, un Marine devenu tueur à gages, qui découvre sa véritable vocation d’acteur lors d’une mission. Cependant, quitter sa vie de criminel ne sera pas facile, et Barry il est impliqué dans un monde de mensonges et de dangers qui menacent de le détruire.

Le 16 avril, quatrième et dernière saison de Barry, et cette semaine, la bande-annonce finale passionnante a été publiée. La série a été un franc succès pour HBOet cette dernière saison promet une conclusion peu satisfaisante pour son protagoniste, en raison du déroulement des événements.

Dans ce dernier épisode, Barry s’approche de l’inévitable dénouement. Votre professeur de théâtre Gène Cousineau connaît la vérité et maintenant le père de janett mousse se cache Les mensonges que vous avez entretenus pendant si longtemps sont sur le point de sortir. Pourra Barry trouver un moyen d’échapper à son sombre passé et de recommencer ? Les fans de la série sont impatients de découvrir comment l’histoire de Barry.

+Qui est le réalisateur de la quatrième saison de Barry

L’une des nouveautés les plus intéressantes de la quatrième et dernière saison de Barry est que, contrairement aux saisons précédentes, Bill Hader Il réalisera les huit épisodes de la série. Hader, qui est également le créateur et le chef de file de la série, s’est avéré être un réalisateur talentueux dans les épisodes précédents, et les fans sont ravis de voir sa vision complète de cette finale de la série.

