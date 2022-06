Barry, saison 4: ce que l’on sait et quand sera-t-elle diffusée sur HBO Max

hbo max

Barry a clôturé sa troisième saison sur HBO et le public est impatient de connaître les détails de sa suite, après une fin surprenante. C’est ce que l’on sait jusqu’à présent !

© HBOBarry, saison 4: ce que l’on sait et quand sera-t-elle diffusée sur HBO Max.

Barry C’est l’une de ces séries muettes à l’impact intéressant qui a été cataloguée comme l’une des meilleures productions télévisuelles d’aujourd’hui, même si elle n’a pas la publicité des autres titres. Dimanche dernier, ils ont créé le dernier épisode de sa saison 3 sur HBO et le service de streaming hbo maxqui a laissé des commentaires positifs du public, mais ils s’interrogent également sur le prochain lot de chapitres.

Au milieu de la diffusion du troisième opus, le rapport officiel est arrivé que le réseau a décidé de renouveler le programme mettant en vedette et co-créé par projet de loi hader aux côtés d’Alec Berg. « Bill, Alec et l’ensemble des acteurs et de l’équipe ont livré une troisième saison exquise de Barry, c’est un mélange magistral de rires et de suspense. Je suis si heureux d’annoncer que nous reprenons la saison quatre. »a déclaré Amy Gravitt, vice-présidente exécutive de la programmation de HBO.

+ Que sait-on de la saison 4 de Barry ?

Dans la troisième saison, la situation a complètement changé pour le protagoniste et cela ne s’est pas bien terminé du tout. L’épisode final a atteint son point le plus critique quand Gène Cousineau tend un piège à Barry près de Jim Moss, père de Janice, et le personnage central est capturé par une équipe SWAT avant de commettre un autre meurtre. Avant cette situation, il avait été découvert par Albert, un vieil ami de la Marine dont il avait sauvé la vie à l’époque et pour cette raison il le laissa s’enfuir.

Dans une interview avec vautour, projet de loi hader explique les décisions du dernier chapitre : « Eh bien, mourir, l’histoire est terminée, et je pensais qu’il y avait plus dans l’histoire. Il n’y a qu’un temps limité pour qu’un gars puisse s’en tirer. Je sais que parfois j’ai envie de regarder ces émissions comme, ‘Ils essaient de continuez. Et maintenant, ça devient ridicule de continuer. » Et donc, je pense qu’ils l’attraperaient. « . Enfin, juste : « Ce n’est pas Jason Bourne ou Walter White. Ce n’est pas un génie, c’est un gars très stupide. ».

L’histoire se poursuivra avec l’emprisonnement de Barry et sera vraisemblablement officiellement accusé du meurtre de Janice, d’humeur brisée comme on le voit plaider avec Albert dans le désert. D’autre part, Gène il obtient justice pour sa femme et va tenter de poursuivre sa carrière artistique. sortie Il est rentré chez lui et son avenir est difficile à prévoir, mais son lien avec sa compagne perdurera plus que jamais, tout comme les prochaines étapes de Fuchés Oui NoHo Hank. Pour le moment, aucune date de sortie n’a été confirmée, mais prévu en 2023.

